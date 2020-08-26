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Главные новости за 26 августа 2020 года

Автор: «Фраза»
26.08.20 19:00
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Главные новости за 26 августа 2020 года

- Карантин в Украине продлен до 31 октября. При этом он получил определенные ужесточения даже в регионах, входящих в «зеленую» зону. В частности, запрещена работа дискотек, ночных клубов, ряда заведений общепита, а также некоторая концертная деятельность. Кроме того, до 28 сентября границы Украины будут закрыты для иностранных граждан.

- В ближайшие выходные в Украину вернется жара. Будет сухо.

- Легендарный украинский футболист Александр Шовковский принял решение идти в политику. На съезде партии «Удар» Виталия Кличко он объявил о баллотировании в городской совет от этой политической силы.

- Лионель Месси хочет покинуть «Барселону». Названы клубы, которые могут подписать аргентинца.

- ООН и Всемирная организация здравоохранения рекомендуют начинать носить медицинские маски детям от 5 лет. Что касается детей от 12 лет, то они должны носить маски на тех же условиях, что и взрослые.

- Стоимость активов главы компании Amazon Джеффа Безоса перевалила за 200 миллиардов долларов. Это произошло впервые в истории.

Тэги: Киев, общество, здоровье, мир, политика, новости Украины, коронавирус

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