Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Кабмин продлил карантин и закрыл границы Украины для иностранцев

Александр Панько
26.08.20 15:35
327
Кабмин продлил карантин и закрыл границы Украины для иностранцев

Главное: Карантин в Украине продлен до 31 октября. При этом он получил определенные ужесточения даже в регионах, входящих в «зеленую» зону. В частности, запрещена работа дискотек, ночных клубов, ряда заведений общепита, а также некоторая концертная деятельность. Кроме того, до 28 сентября границы Украины будут закрыты для иностранных граждан.

Детали: Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 октября. Как сообщает LB.ua, соответствующее постановление было принято на заседании правительства 26 августа.

В соответствии с ним в стране также введены новые ограничительные меры для регионов «зеленой зоны». Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, «предлагается усилить на зеленом уровне — запретить проведение дискотек, работу ночных клубов, работу заведений общественного питания с организацией досуга, запрет концертов, кроме проводимых учреждениями культуры и для которых концертная деятельность является основным видом деятельности».

Также предоставляется право органам местного самоуправления на доступ к данным приложения «Действуй дома», чтобы выявлять контактных больных.

Как сообщает РБК-Украина, на том же заседании было принято решение о закрытии границ для иностранных граждан до 28 сентября, начиная с 0:00 29 августа.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, данное ограничение не будет касаться лиц, имеющих разрешение на проживание, являются членами международных и гуманитарных миссий, тем, кто въезжает в страну транзитом, является водителем грузовых транспортных средств, инструктором государств-членов НАТО, культурным деятелем, имеющим приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц.

При этом министр Кабинета министров Олег Немчинов обратил внимание чиновников на поручение президента Владимира Зеленского о поддержке граждан Беларуси в случае их обращения по поводу пребывания в нашей стране. Глава Министерства внутренних дел Украины Арсений Аваков отметил, что в постановлении это исключение прописано.

«Действительно, да, это подпадает под гуманитарные пункты, которые мы здесь прописали», — заверил министр.

Таким образом, граждане Беларуси смогут въезжать в страну в период действия запрета.

В тему: 3 августа 2020 года в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в соответствии с которыми города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

12 августа правительство упростило критерии определения зон карантина в Украине.

Тэги: Кабинет Министров Украины, общество, здоровье, эпидемия, карантин, граница, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

26.08.20 09:21

За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
26.08.20 08:06

«Шахтер» – «Динамо»: битва за Суперкубок – третьеразрядный трофей с огромным значением

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

1 миллиард гривен на нужды культуры или на нужды министра Ткаченко?
26.08.20 13:07

1 миллиард гривен на нужды культуры или на нужды министра Ткаченко?

Автор: FromUA

Выбор редакции
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Кабмин продлил карантин и закрыл границы Украины для иностранцев

Кабмин продлил карантин и закрыл границы Украины для иностранцев
26.08.20 15:35
281
Последние новости
26.08.20 16:41

Запорожцы поколотили пьянчужку, который просто хотел угостить детей конфетами
26.08.20 16:25

В Запорожье армянская молодежь Украины развернула 26-метровый флаг Украины
26.08.20 16:19

Министр экономики Петрашко продолжает лоббировать интересы Ukrlandfarming, - СМИ
26.08.20 16:13

Компания министра экологии Абрамовского установила ржавые ворота на Каневском судоходном шлюзе за 25 млн грн., - СМИ
26.08.20 15:40

Состояние самого богатого человека планеты впервые перевалило за двести миллиардов долларов
26.08.20 15:35

Кабмин продлил карантин и закрыл границы Украины для иностранцев
26.08.20 14:59

Стало известно, как будет происходить образование в условиях карантина
Фото и Видео
Кличко решил затянуть в политику еще одного легендарного спортсмена
Кличко решил затянуть в политику еще одного легендарного спортсмена
Кличко решил затянуть в политику еще одного легендарного спортсмена
Кличко решил затянуть в политику еще одного легендарного спортсмена
Аномальные ливни подтопили два крупных украинских города
Аномальные ливни подтопили два крупных украинских города
На одном из киевских перекрестков сразу семь машин проскочили на красный свет. Восьмой не повезло
На одном из киевских перекрестков сразу семь машин проскочили на красный свет. Восьмой не повезло
Аваков рапортовал о разоблачении целой банды, которая подожгла автомобиль антикоррупционных журналистов
Аваков рапортовал о разоблачении целой банды, которая подожгла автомобиль антикоррупционных журналистов
Пьяный майор покалечил трех курсанток в одной из военных частей Киева
Пьяный майор покалечил трех курсанток в одной из военных частей Киева
Появилось очень странное видео с президентом Бразилии и карликом
Появилось очень странное видео с президентом Бразилии и карликом
В Детройте молодую девушку едва не похоронили заживо
В Детройте молодую девушку едва не похоронили заживо
Появилось видео смертельной давки на нелегальной дискотеке в Перу
Появилось видео смертельной давки на нелегальной дискотеке в Перу
«Озон убил все микробы»: Кравчук рассказал о своей маске, которую можно не носить на лице
«Озон убил все микробы»: Кравчук рассказал о своей маске, которую можно не носить на лице
Появилось видео расстрела американскими копами еще одного чернокожего
Появилось видео расстрела американскими копами еще одного чернокожего
fraza.com
Новости блогосферы
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...

Опрос

Поддерживаете ли вы протесты в Беларуси?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.