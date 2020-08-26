Кабмин продлил карантин и закрыл границы Украины для иностранцев

Главное: Карантин в Украине продлен до 31 октября. При этом он получил определенные ужесточения даже в регионах, входящих в «зеленую» зону. В частности, запрещена работа дискотек, ночных клубов, ряда заведений общепита, а также некоторая концертная деятельность. Кроме того, до 28 сентября границы Украины будут закрыты для иностранных граждан.

Детали: Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 октября. Как сообщает LB.ua, соответствующее постановление было принято на заседании правительства 26 августа.

В соответствии с ним в стране также введены новые ограничительные меры для регионов «зеленой зоны». Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, «предлагается усилить на зеленом уровне — запретить проведение дискотек, работу ночных клубов, работу заведений общественного питания с организацией досуга, запрет концертов, кроме проводимых учреждениями культуры и для которых концертная деятельность является основным видом деятельности».

Также предоставляется право органам местного самоуправления на доступ к данным приложения «Действуй дома», чтобы выявлять контактных больных.

Как сообщает РБК-Украина, на том же заседании было принято решение о закрытии границ для иностранных граждан до 28 сентября, начиная с 0:00 29 августа.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, данное ограничение не будет касаться лиц, имеющих разрешение на проживание, являются членами международных и гуманитарных миссий, тем, кто въезжает в страну транзитом, является водителем грузовых транспортных средств, инструктором государств-членов НАТО, культурным деятелем, имеющим приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц.

При этом министр Кабинета министров Олег Немчинов обратил внимание чиновников на поручение президента Владимира Зеленского о поддержке граждан Беларуси в случае их обращения по поводу пребывания в нашей стране. Глава Министерства внутренних дел Украины Арсений Аваков отметил, что в постановлении это исключение прописано.

«Действительно, да, это подпадает под гуманитарные пункты, которые мы здесь прописали», — заверил министр.

Таким образом, граждане Беларуси смогут въезжать в страну в период действия запрета.

В тему: 3 августа 2020 года в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в соответствии с которыми города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

12 августа правительство упростило критерии определения зон карантина в Украине.