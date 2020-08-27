Названы сопутствующие болезни, с которыми люди чаще всего умирают от коронавируса

Главное: Стали известны болезни, с которыми люди чаще всего умирают от коронавируса. Среди них – ожирение и диабет.

Детали: Исследователи из университета Тулейн в США назвали сопутствующие болезни, с которыми люди чаще всего умирают от коронавируса. Их цитирует издание EurekAlert!.

Как сообщается, от COVID-19 гибнут люди с высоким кровяным давлением, ожирением и диабетом.

В ходе работы ученые проанализировали медицинские карты людей, которые болели заразились коронавирусом 30 марта – 5 апреля (средний возраст пациентов составил 61 год).

Эксперты узнали, что «у 80% пациентов была выявлена гипертония, у 65% – ожирение, у 54% – диабет, а у 39% – низкий уровень липопротеинов высокой плотности».

После этого их разделили на две группы: с диагнозом метаболический синдром (66% всех случаев) и без него.

Оказалось, говорится в отчете, что «56% заболевших с метаболическим синдромом оказались в отделении интенсивной терапии, 48% требовалась искусственная вентиляция легких, у 37% развился острый респираторный дистресс-синдром, а 26% скончались».

В то же время, говорят ученые, «во второй группе эти показатели составили 24%, 18%, 11% и 10% соответственно».

В тему: 19 августа 2020 года мы писали, что создан «мгновенный» тест на коронавирус.