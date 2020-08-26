Лидер футбольной сборной Украины «подорожал» почти в два раза

Главное: Стоимость украинского полузащитника итальянской «Аталанты» Руслана Малиновского резко выросла. Появилась новая цена футболиста.

Детали: Классный сезон 27-летнего украинского полузащитника итальянской «Аталанты» Руслана Малиновского отобразился на его трансферной цене. Так, портал Transfermarkt поднял цену игрока с 11 до 21 миллиона евро.

Теперь Руслан Малиновский является вторым по стоимости футболистом сборной Украины, уступая лишь Александру Зинченко из английского «Манчестер Сити», который стоит 24 миллиона евро.

Добавим, что стоимость других украинцев не изменилась.

Теперь пять самых дорогих футболистов Украины стоят уже 80 миллионов евро.

В тему: 26 августа 2020 года мы писали, что Месси может стать одноклубником самого дорого футболиста Украины.