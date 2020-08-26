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В Хмельницком попытка заняться сексом в общественном туалете окончилась в выгребной яме

Александр Панько
26.08.20 10:34
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В Хмельницком попытка заняться сексом в общественном туалете окончилась в выгребной яме

Главное: В Хмельницком женщина во время секса в биотуалете неудачно облокотилась и упала в нечистоты. Оба участника инцидента были настолько пьяны, что не смогли самостоятельно выбраться.

Детали: На территории зоны отдыха в Хмельницком мужчина и женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения зашли в биотуалет. Как сообщает Ukrainian News, они собирались заняться сексом, но конструкция не выдержала, и девушка упала в нечистоты.

Мужчина пытался самостоятельно спасти девушку, но так как оба участника инцидента были сильно пьяны, то не смогли справиться без посторонней помощи.

В тему: 23 мая 2011 года в городе Христиновка Черкасской области 34-летний местный житель провалился в функциональное отверстие общественной уборной, пытаясь достать оттуда свой мобильный телефон. Чтобы его вытащить спасателям пришлось разбивать бетонную плиту перекрытия перфораторами.

Тэги: происшествие, секс, Хмельницкий, туалет, курьезы, новости Украины

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