Курс гривны начал резко снижаться: данные НБУ

Главное: Цена украинской гривны резко снизилась. Доллар и евро подорожали.

Детали: В среду, 26 августа, курс украинской гривны начал резко снижаться. Котировки валют публикует Национальный банк.

На сегодня финансовый регулятор поднял цену американского доллара на пять копеек – до 27,44 гривен.

Евро, который вчера дешевел на торгах, подорожал еще больше, на семнадцать копеек, – до 32,41 гривны.

Котировки валют:

В тему: 25 августа 2020 года мы писали, что курс гривны начал укрепляться после праздников.