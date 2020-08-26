К концу лета в Украину вернется жара

Главное: В ближайшие выходные в Украину вернется жара. Будет сухо.

Детали: После нескольких дней дождей в Украину вернется жара. Такой прогноз дали в Гидрометцентре на воскресенье, 30 августа.

Синоптики предупреждают о резком росте температур: днем воздух прогреется до 27-33 градусов, а ночью будет плюс 14-19.

В Киеве обещают сухую погоду: днем ожидается плюс 29-31, а ночью 15-17 тепла.

Карта погоды в Украине:

В тему: 25 августа 2020 года мы писали, что Киев три дня будут поливать грозовые дожди.