В Таиланде затеяли очень странный аттракцион для туристов

Главное: Для туристов в Таиланде откроют тюрьмы. Там их обещают обслужить.

Детали: Власти Таиланда решили открыть странный аттракцион для туристов. Гостей страны приглашают посетить тюрьмы, пишут местные СМИ.

Как сообщает министерство исправительных учреждений, всего откроют семьдесят две тюрьмы.

Туристами обещают кулинарные конкурсы и сувенирные магазины с продукцией от заключенных.

Пока в качестве пробного проекта открывают пять мест заключения.

Всего в стране 143 тюрьмы.

В тему: 29 июля 2020 года мы писали, что толпы оголодавших макак заполонили улицы города в Таиланде.