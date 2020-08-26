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В Таиланде затеяли очень странный аттракцион для туристов

Агата Кловская
26.08.20 20:05
210
В Таиланде затеяли очень странный аттракцион для туристов

Главное: Для туристов в Таиланде откроют тюрьмы. Там их обещают обслужить.

Детали: Власти Таиланда решили открыть странный аттракцион для туристов. Гостей страны приглашают посетить тюрьмы, пишут местные СМИ.

Как сообщает министерство исправительных учреждений, всего откроют семьдесят две тюрьмы.

Туристами обещают кулинарные конкурсы и сувенирные магазины с продукцией от заключенных.

Пока в качестве пробного проекта открывают пять мест заключения.

Всего в стране 143 тюрьмы.

В тему: 29 июля 2020 года мы писали, что толпы оголодавших макак заполонили улицы города в Таиланде.

Тэги: Таиланд, мир, аттракцион, тюрьма, заключенные, туристы, курьезы

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