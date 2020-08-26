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Назван витамин, который поможет в борьбе с раком легких

Агата Кловская
26.08.20 02:50
128
Назван витамин, который поможет в борьбе с раком легких

Главное: Витамин В1 поможет в борьбе с раком легких. Об этом говорят российские ученые.

Детали: Исследователи из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в России назвали витамин, который поможет в борьбе с онкологией легких. По их словам, речь идет о кокарбоксилазе – лекарственной форме В1.

Ученые отмечают, что «кокарбоксилаза в высоких дозах может оказывать негативное воздействие на клетки рака легкого, не затрагивая при этом здоровые».

Данную форму витамина В1 уже используют при диабете, почечной, печеночной и сердечной недостаточности и ряде других заболеваний.

Свое исследование эксперты провели исследование in vitro на клетках рака легкого человека и нормальных эпителиальных (заболевание поражает именно их) клетках обезьяны, узнав, что кокарбоксилаза действует сходным образом с наиболее часто применяемым для лечения рака легких препаратом цисплатином.

Уточняется, что, «связываясь с белками-ферментами, кокарбоксилаза влияет напрямую на углеводный обмен и опосредованно на синтез нуклеиновых кислот, белков и липидов».

В тему: 14 августа 2020 года мы писали о том, что врач рассказал о странном «симптоме» рака.

Тэги: ученые, медицина, здоровье, рак, онкология

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