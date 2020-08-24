Порошенко превратил Марш защитников на предвыборную агитацию, - СМИ

Сегодня, 24 августа, во время Марша защитников Украины, охрана Порошенко отталкивала тех украинцев, которые выступали против политической агитации бывшего Президента во время выступления на Европейской площади, и требовали от него прекратить скупать «поддержку» народа с целью дестабилизации ситуации в стране.

Об этом сообщает FromUA со ссылкой на журналистов, находившихися на месте событий.

Колонна людей подошла к сцене, где выступал бывший Президент и обратились к нему с речью.

«Порошенко, опомнитесь. Прекратите раскалывать наш народ. Вы бывший Президент. Сегодня большой праздник для нашего народа, нашей страны. Прекратите превращать этот день в очередной спектакль, а поздравления в агитационную речь. Уберите свои деньги и оставьте нашу страну в покое», — обратился один из участников акции.

Однако охрана Порошенко начала выталкивать их, а искренние «украиноязычные» сторонники экс-Президента начали нецензурную брань на русском языке.

По словам присутствующих украинский Марш защитников Украины должен быть добровольным шагом патриотов и людей, которые защищают наши земли, а бывший Президент вместе со своей партией превратили его в пиар повод для агитации к предстоящим выборам.

«Нам пытаются навязать, что нам надо бояться врагов извне. Однако настоящий враг находится внутри нашей страны. Ведь, как иначе можно назвать действия бывшего Президента, который проплачивает участие людей на марше и пытается вернуть себе утраченную власть. Порошенко до сих пор не может признать свое поражение. Своими действиями он вносит раздор среди украинцев. Нам очень захотелось напомнить этому псевдо-Гетману, что этот марш был организован в честь Украины и главным условием было отсутствие политической агитации, а он на каждом шагу вывесил флаг своей партии», — прокомментировал один из участников марша.

По мнению протестующих, это позорно использовать такой праздник для собственной агитации и унижения действующей власти в глазах народа.

«Так как Порошенко скрывается за спинами своих охранников и проплаченных митингующих мы решили обратиться к нему у его собственного офиса. Господин бывший президент, хотим напомнить вам, что народ избрал нового Президента, а вы своими действиями вводите людей в заблуждение, раскалывая народ, а сила, как вам известно, в единстве. Мы не дадим вашим политическим амбициям разрушить нашу Родину», — подытожил активист.

Как напоминает издание, сегодня по всей стране проходит празднование двадцать девятой годовщины со дня Независимости Украины.