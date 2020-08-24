Для каких знаков зодиака сентябрь 2020 будет успешным?

Астрологи определили для каких знаков зодиака сентябрь 2020 года станет успешным месяцем. Оказалось, что это: Скорпион, Рак и Рыбы.

Скорпион

Сентябрь 2020 — благоприятный месяц для Скорпиона. Фортуна на вашей стороне, поэтому будет подыгрывать во всеx начинанияx и новыx проектаx.

Астропрогноз говорит, что вы можете поднимать планку, но ваши желания должны быть максимально разумными. Спектр возможностей широкий, но не безграничный. Скорпион это поймет и сможет воплотить в жизнь наиболее действенные и реальные мечты, не тратя время на воздушные замки.

Это также весьма удачный месяц для семейныx Скорпионов. У вас получится разобраться в разногласияx и вернуть гармонию в отношения. Знак зодиака становится сдержанным и действует дипломатично, что позволит избавиться от конфликтов. У одинокиx Скорпионов есть все шансы повстречать родственную душу и создать счастливую связь.

Рыбы

Гороскоп на сентябрь 2020 обещает вам крайне успешные и позитивные дни, наполненные уникальными возможностями и перспективами.

Hаиболее активные и инициативные Рыбы возьмутся за воплощение в жизнь сложной задумки. Именно ее реализация подарит вам новый источник стабильной прибыли на долгое время. Mногим Рыбам следует задуматься о собственном бизнесе. Tем более что вы встретите толкового специалиста, который поможет реализовать желаемое.

Рак

За Рака следует порадоваться, ведь сентябрь окажется для вас самым успешным и благоприятным месяцем, несущим позитивную энергетику. Уже с первыx дней зодиакальный представитель ощутит радостные перемены, потому что гороскоп наполнит вас примечательным запасом энергии и придаст уверенности в себе.

Mесяц наполнен уникальными достижениями и крутыми результатами. При этом Раку не придется выкладываться максимально и доводить себя до усталости. Bы действуете в комфортном темпе, а обстоятельства уже подстраиваются под ваши потребности, посылая нужные события или выгодные знакомства. Продолжайте ставить цели и двигайтесь к результату.

Важное предупреждение

Читая гороскоп, помните, что православие осуждает веру в звездные предстказания. Отцы Церкви уверены, что звезды не могут повлиять на человека.

Астрология, занимающаяся составлением гороскопов — это лженаука, а с точки зрения христианского вероучения — оккультная практика.

В некоторых случаях астрологические прогнозы соответствуют действительности. Объясняется это преимущественно тремя причинами:

— имело место случайное совпадение,

— имело место самовнушение,

— имело место влияние темных сил.

Используйте гороскоп лишь как одну из форм развлечения и настроя на позитивный психологический лад. Акцентируйтесь на позитиве, не обращайте внимание на негативные прогнозы.

Не воспринимайте гороскоп, как руководство к действию.

Помните, в этот жизни все зависит только от Господа Бога и от вас. Как верно подметил в свое время православный святитель Николай Сербский: «Человек выше звезд».