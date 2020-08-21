В Церкви переживают, что Турция закроет монастырь Хора и его уникальные фрески от верующих

Главное: Власти Турции демонстрируют презрительное равнодушие к христианским культурным ценностям, а также не выполняют обещаний о сохранении свободного доступа к ним.

Детали: Об этом заявил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов РИА Новости, комментируя решение турецких властей превратить Монастырь Хора в Стамбуле в мечеть.

Кроме того, Балашов заметил, что мозаики храма Святой Софии, недавно превращенной в мечеть, остаются закрытыми для обзора в течение всего дня. Кроме того, в нынешних условиях доступ к главным культурным ценностям собора ограничен для женщин, а из доступных для них мест разглядеть изображения практически невозможно.

Священнослужитель предположил, что теперь того же следует ожидать и в храме Спасителя в Полях (Хора).

«Сохранившиеся там под слоями штукатурки и открытые реставраторами в годы после Второй мировой войны мозаики и фрески — истинное сокровище византийского искусства, озаренного духовным светом. По полноте своей сохранности, по изысканности художественного исполнения живописный ансамбль монастыря Хора не знает равных», — отметил протоиерей Николай балашов.

Он напомнил, что русское православие преемственно восприняло духовные и культурные ценности Константинопольской церкви-матери.

«Нам скорбно видеть, как ныне скрываются во мраке последние материальные следы великой некогда цивилизации — вслед за тем, как ее духовный символ, Константинопольский патриарх, избрал быть не первым среди равных в семье предстоятелей поместных православных церквей, а ее повелителем и начальником, расколов своими действиями единство мирового православного сообщества. Результатом, увы, стала полная утрата какого-либо влияния даже у себя дома. Очень жаль», — заключил Балашов.

В тему: Правительство Турции приняло решение превратить в мечеть Монастырь Хора в Стамбуле, где находится известная Церковь Святого Спасителя.