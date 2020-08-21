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Киевляне не поддерживают кандидатов из телеиндустрии на мэра столицы

Автор: «Фраза»
21.08.20 16:47
117
Киевляне не поддерживают кандидатов из телеиндустрии на мэра столицы

Шоумены Андрей Пальчевский и Сергей Притула не могут претендовать на победу в выборах мэра Киева. Опрос киевлян ВОО «Передовые правовые инициативы» показал, что Пальчевский и Притула могут рассчитывать только на 5% голосов избирателей, сообщает UBR.

Стоит отметить, что реальный рейтинг Притулы после выдвижения от партии «Голос» оказался существенно ниже ожидаемого. Притула не попал даже в тройку лидеров по рейтингу опроса. Это же касается кандидатуры Пальчевского, который также набирает чуть больше 5% голосов избирателей. Его рейтинг оказался «надутым». Ранее СМИ «поймали» Пальчевского на размещение заказной социологии, где он занимал вторую позицию после действующего мэра Кличко. Тогда Пальчевскому «нарисовали» рейтинг более 20% голосов.

Лидером избирательной кампании согласно опросу ВОО «Передовые правовые инициативы» остается действующий мэр Киева Кличко. За Кличко будут голосовать 41,6%. За кандидата от «Слуги народа» Ирину Верещук — 10,41%. За представителя «Батькивщины» Алексея Кучеренко — 9,23%.

Позиции Пальчевского подрывают его связи с пророссийской партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Пальчевский постоянно выступает на телеканалах связанных с Медведчуком — 112, Newsone, Zik. Также по заявлениям участников рынка избирательную кампанию Пальчевского и его партию «Перемога Пальчевского» финансирует народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Столар. Вадим Столар является многолетним «смотрящим» за городом Киевом и сейчас поддерживает Пальчевского совместно с Андреем Ваврышем, бывшим чиновником КМДА периода президентства беглого Виктора Януковича. Ваврыш является собственником компании Saga Development. Также в группу Столара входят партнеры Ваврыша — экс-глава офиса президента Андрей Богдан и министр культуры Александр Ткаченко.

Представителю партии «Голос» Сергею Притуле также не удалось сохранить политическую независимость. Притула имеет родственные связи с влиятельным донецким бизнесменом-застройщиком Виктором Сопельником и является свояком миллионера, экс-регионала и народного депутата Виталия Хомутынника. Хомутинник как известно последние годы является бизнес-пратнером одиозного олигарха Игоря Коломойского.

Эксперты считают, что решением баллотироваться в мэры Киева шоумен Сергей Притула рискует повторить провальную политическую карьеру Святослава Вакарчука. По словам телеведущего Дмитрия Спивака, Притула мог бы стать мэром столицы только при президенте Вакарчуке, чего в «обозримом будущем не будет точно». И даже в этом случае его каденция обернулась бы для Киева потерянным временем, а для самого Притулы — испорченной репутацией.

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