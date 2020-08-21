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С 1 сентября въезд в Беларусь для украинцев претерпит необратимые изменения

Александр Панько
21.08.20 16:51
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С 1 сентября въезд в Беларусь для украинцев претерпит необратимые изменения

Главное: С 1 сентября 2020 года граждане Украины смогут въехать на территорию Беларуси только по предъявлению заграничного паспорта.

Детали: С 1 сентября 2020 года для граждан Украины начнут действовать новые правила въезда на территорию Беларуси. Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, отныне для пересечения границы понадобится предъявить заграничный паспорт.

По мнению украинских пограничников, новый порядок выезда позволит улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта их идентификация является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов.

Кроме того, в ГПСУ прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается специальными автоматическими устройствами.

Отметим, что граждане Украины, проживающие на территории Республики Беларусь могут оформить загранпаспорта в Посольстве Украины в Минске или Консульстве Украины в Бресте. Граждане же, которые после 1 сентября 2020 будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину будут беспрепятственно пропускаться в страну по внутренним паспортам.

В тему: С 1 сентября власти Египта будут требовать от украинских туристов предъявления отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 даже при въезде в курортные зоны.

Тэги: общество, загранпаспорт, туризм, граница, паспорт, въезд, Государственная пограничная служба Украины, Беларусь, новости Украины

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