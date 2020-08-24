Ученые открыли неожиданное свойство вина

Главное: Названа неожиданная польза вина. Оно поможет сохранить зрение.

Детали: Исследователи из медицинской̆ школы университета Вашингтона в США выявили новое свойство вина. По словам ученых, оно способно уберечь наше зрение.

Как сказано в их отчете, все дело в том, что кровеносные сосуды глаз человека способен защитить от повреждения и старения ресвератрол, который содержится в красном вине.

Благодаря этому кровеносные сосуды способны к восстановлению, что уберегает зрение от ухудшения с возрастом.

Кроме этого, говорят эксперты, при умеренном употреблении этот алкогольный напиток обладает также противораковыми, противовоспалительными и хелатирующими свойствами.

В тему: 10 августа 2020 года мы писали, что биологи заявили, что вино может облегчить коронавирусную болезнь.