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Священник УПЦ о православном посте: цель, средства и как определить правильную меру

Александра Кудрявцева
20.08.20 15:12
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Священник УПЦ о православном посте: цель, средства и как определить правильную меру

Главное: Задача православного поста — помочь приблизиться к Богу, потому важно учесть род деятельности человека, его возраст, степень подготовки и посоветоваться со священником, чтобы мера поста была применима индивидуально.

Детали: Об этом рассказал священник УПЦ Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь», сообщает Центр информации УПЦ.

«Мы должны соблюдать уставы поста. По мере сил. С учетом жизнедеятельности организма. С учетом тех болезней, которые у каждого из нас есть, возраста, рода занятий и пр. Поэтому меру поста своего лучше определить с духовником или со священником, которому вы доверяете.

Устав здесь для нас, с одной стороны, фундамент. На нем должен строиться пищевой пост. С другой стороны, еще и идеал, к которому мы должны стремиться. Но далее пост должен быть еще и индивидуальной программой, применительно к нашему уникальному микрокосму (вселенной, коей есть каждый из нас)», — сказал священник.

Он напомнил, что «каждому православному христианину нужен хороший совет опытного священнослужителя, чтобы пост стал для вас личным, индивидуальным, помогающим конкретно вам с учетом ваших физиологических особенностей и степени духовного развития».

Священник Андрей Чиженко поделился мудрыми советами по поводу поста наших Блаженнейших.

«Блаженнейший Митрополит Владимир: „Головне в піст не їсти одне одного“. Эта фраза определяет цель поста. Пост как аскетический метод, как покаяние, смирение, молитва является средством достижения главной добродетели — любви к Богу и к ближнему. Потому что и Бог есть любовь. И именно в любви мы с Ним соединяемся.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий: „В пост главное убить грех, а не себя“. Здесь уже мы видим метод поста. Все должно быть разумно, взвешенно», — отметил иерей Андрей.

«Можно аллегорически представить, что душа — это всадник, а тело — конь. Всадник и конь, душа и тело (а вместе человек) пребывают в путешествии, конечная цель которого Царствие Небесное. И конь должен всадника туда донести! Не упасть по дороге без сил от истощения. Но, с другой стороны, не упасть лениво от объядения. Нет. Поджарый конь, пребывающий в тонусе, руководимый душою, должен с Божьей помощью твердо держать путь к Богу. Истончаясь, но не ослабевая, очищаясь и в этом набираясь сил», — сравнил священнослужитель.

По его словам, самое главное, «истончая свое тело, стать сосудами и проводниками Божественной любви — этого высшего для нас блаженства».

В тему: В УПЦ объяснили, что делать, когда преследуют навязчивые мысли о смерти.

Тэги: пост, новости православия, УПЦ

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