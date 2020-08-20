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Навальный выпил чаю в российском аэропорту и оказался в коме

Автор: «Фраза»
20.08.20 10:40
320
Навальный выпил чаю в российском аэропорту и оказался в коме

Главное: Известный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в больницу Омска после экстренной посадки самолета, на котором ему стало плохо. Сейчас он находится в коме с подозрением на отравление неустановленным галлюциногеном.

Детали: Основателя российского Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального госпитализировали после экстренной посадки в Омске самолета, летевшего из Томска в Москву. Как сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в Twitter, оппозиционера могли отравить токсичным веществом, подмешанным в чай.

«Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое», — написала пресс-секретарь.

Скриншот сообщений пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш в Twitter

Скриншот сообщения пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш в Twitter

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на омескую больницу скорой медицинской помощи № 1, в настоящее время Навальный находится в реанимации без сознания, его состояние оценивается как тяжелое.

Между тем, как сообщает канал LIFE SHOT в Telegram, согласно предварительному диагнозу Навальный получил острое отравление неустановленным психодиcлептиком (галлюциногеном).

По данным очевидцев, Навальный во время полёта ушёл в туалет и не вернулся. Они услышали его крик с просьбой о помощи.

Канал также опубликовал фотографию, на которой оппозиционер пьет якобы тот самый чай, после которого ему стало плохо.

Навальный, пьющий предположительно отравленный чай в кафе аэропорта

По данным канала Baza в Teleram, речь может идти об оксибутирате натрия. Этот сильный психодиcлептик соленый на вкус, не имеет цвета и запаха.

Скриншот сообщения на канале LIFE SHOT в Telegram

Скриншот сообщения на канале Baza в Telegram

Алексей Навальный — российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», проводящего громкие коррупционные расследования в отношении руководства РФ.

В тему: В марте 2017 года Алексей Навальный со своими соратниками обнародовал, какие богатства скрывает от общественности премьер-министр России Дмитрий Медведев. В частности, огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом.

Тэги: отравление, самолет, Россия, мир, аэропорт, Алексей Навальный, Омск

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