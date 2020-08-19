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На 102 году жизни умер великий ученый и рекордсмен Борис Патон

Автор: «Фраза»
19.08.20 22:12
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На 102 году жизни умер великий ученый и рекордсмен Борис Патон

Главное: На 102 году жизни умер выдающийся ученый, старейший в мире президент Национальной академии наук Борис Патон. Он возглавлял украинскую Академию на протяжении 57 лет.

Детали: Сегодня на 102 году жизни скончался выдающийся украинский ученый Борис Патон. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на аппарат СНБО, на данный момент формируется государственная комиссия по похоронам, которая будет решать основные вопросы.

Свои соболезнования уже высказал президент Украины Владимир Зеленский. «Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна», — написал он на своей странице в Facebook, добавив, что имел честь быть лично знакомым с ученым.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского о смерти Бориса Патона в Facebook

Борис Патон — советский и украинский ученый в области металлургии и технологии металлов, доктор технических наук, профессор. С 1962 года — президент Национальной академии наук Украины. На момент смерти был старейшим по возрасту и по сроку пребывания в должности президентом в мире. Дважды Герой Социалистического Труда. Герой Украины. Лауреат Ленинской и Сталинской премий. Кавалер четырех орденов Ленина. Почетный член Римского клуба.

В тему: 16 апреля 2015 года на заседании Общего собрания Национальной академии наук президент Борис Патон был в очередной раз переизбран на эту должность.

Тэги: общество, смерть, наука, СНБО, Борис Патон, металлургия, Национальная академия наук Украины, Владимир Зеленский, новости Украины

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