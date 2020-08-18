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В Минобразования рассказали, кто должен закупать противоэпидемические средства для детсадов и школ

Агата Кловская
18.08.20 21:11
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В Минобразования рассказали, кто должен закупать противоэпидемические средства для детсадов и школ

Главное: Учебные заведения коммунальной формы собственности должны сами обеспечивать своих работников и детей средствами борьбы с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Детали: Детям и работникам детсадов защитные маски должны предоставлять учебные заведения, а не родители. Об этом заявила Государственный эксперт Директората дошкольного, внешкольного и инклюзивного образования Министерства образования и науки Украины Анна Грищенко в ходе Всеукраинской конференции «Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021».

Как сообщает ТСН, на вопрос о том, кто именно должен закупать материалы для создания безопасных условий в учреждениях дошкольного образования в условиях пандемии, Грищенко напомнила, что большинство детских садов в Украине находятся в коммунальной собственности.

«Поэтому обеспечение этих садов и других относится к компетенции учредителей этих заведений. Поэтому именно основатели учреждений дошкольного образования должны обеспечивать заведения всеми необходимыми средствами безопасности: масками, антисептиками и другими необходимыми материалами в этот период», — объяснила чиновница.

В тему: В ходе этой же конференции главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о том, что в условиях эпидемии коронавируса учителя и ученики должны заходить в школы в масках, однако в классах можно находиться без маски. Если же населенный пункт находится в «оранжевой» зоне карантина, учителям придется работать в защитных щитках на лице.

Напомним: В мае 2020 года главный санврач Виктор Ляшко заявил, что украинские дети смогут вернуться в свои учебные заведения не раньше 1 сентября. К этому моменту правительство обещало отремонтировать детские сады и школы, и построить новые.

В июле городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что учебные заведения Киева готовятся к дистанционному обучению с сентября. Такая форма будет сохраняться до конца карантина.

При этом школьникам готовят сразу несколько вариантов начала учебного года.

В Минобразования понятия не имеют, как детям дистанционно идти в первый класс.

В конце июня сообщалось, что в Минобразования заявляли о готовности начать новый учебный год с 1 сентября. Впрочем, школы готовятся к «дистанционке».

Тэги: общество, здоровье, эпидемия, Министерство образования и науки, обучение, образование, коронавирус, COVID-19

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