Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит Антоний: Невозможно любить Бога без любви к людям

Александра Кудрявцева
18.08.20 17:15
177
Митрополит Антоний: Невозможно любить Бога без любви к людям

Главное:Управделами УПЦ напомнил, что отношение к людям неотделимо от отношения к Богу.

Детали: Недоверие любви Божией делает человека бесчувственным, холодным и безразличным.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич).

«Мы привыкли к такому определению: „Бог есть Любовь“, но верим ли мы совершенно искренно и глубоко в то, что это так для каждого из нас? И не одно то мешает нам поверить, что за умножение беззаконий иссякла любовь многих, но и то, что наша душа часто не может открыться даже Божией любви. Одних сдерживает страх, других — самолюбие, третьих — ошибки в жизни... Как бы то ни было, в корне всех препятствий — недоверие любви Божией», — объяснил митрополит Антоний.

По его словам, именно из-за того, что по-настоящему не осознаем, что значит любовь Бога к нам, «боимся налететь в своем опыте любви на бесчувствие, холодность и безразличие, или просто отходим от всех возможных проявлений любви к человеку, не веря искренности» и проявляя «многие недостойные христиан мысли и чувства».

Митрополит Антоний объяснил, что любовь Господа к нам выразилась в том, «что Он нас оживотворил со Христом, дал Свою благодать, которая нас спасает через веру».

Управделами УПЦ напомнил, что отношение к людям неотделимо от отношения к Богу.

«Тот, кто хочет на опыте знать любовь Божию к себе, должен учиться любить людей. Особенно это важно в семье, потому что тот, кто вырос в атмосфере любви, способнее ощутить, понять, испытать любовь Бога и людей, чем лишенные ее с детства. Дай Бог каждому и любимым быть, и самому любить Бога и людей, неизменно веря великой любви Бога к каждому», — заключил митрополит Антоний.

В тему:Управделами УПЦ призвал молиться о прекращении конфликта в Беларуси.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

16.08.20 09:02

Украину опять продают европеоидам. За недорого

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
18.08.20 08:31

Разгром «Шахтера»: что это было?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Журналист-националист, мисс Винница и актер КВН: главные интриги местных выборов в Виннице
18.08.20 13:58

Журналист-националист, мисс Винница и актер КВН: главные интриги местных выборов в Виннице

Автор: Gazeta.ua

Выбор редакции
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Трамп дал прозвища Обаме и Путину

Трамп дал прозвища Обаме и Путину
18.08.20 16:47
530
Последние новости
18.08.20 17:52

Архиепископ УПЦ о Митрополите Онуфрие: О таких примерах мы читаем в житиях святых
18.08.20 17:32

Гороскоп на 19 августа 2020. Что ждет 12 знаков зодиака
18.08.20 17:15

Митрополит Антоний: Невозможно любить Бога без любви к людям
18.08.20 17:02

«Сам виноват»: официально увеличилось количество погибших на протестах в Беларуси
18.08.20 16:47

Трамп дал прозвища Обаме и Путину
18.08.20 16:29

АМКУ оштрафовало Укрзализныцю на 18,2 млн гривен из-за решения Директора департамента коммерческой работы Укрзализныця Андрея Мирошникова, – СМИ
18.08.20 16:28

Управделами УПЦ призвал молиться о прекращении конфликта в Беларуси
Фото и Видео
«Сам виноват»: официально увеличилось количество погибших на протестах в Беларуси
«Сам виноват»: официально увеличилось количество погибших на протестах в Беларуси
«Сам виноват»: официально увеличилось количество погибших на протестах в Беларуси
«Сам виноват»: официально увеличилось количество погибших на протестах в Беларуси
Трамп дал прозвища Обаме и Путину
Трамп дал прозвища Обаме и Путину
В Славянске заметили рекламные плакаты одиозной Нели Штепы
В Славянске заметили рекламные плакаты одиозной Нели Штепы
Появилось видео, как автомобиль сбил женщину с коляской под Харьковом
Появилось видео, как автомобиль сбил женщину с коляской под Харьковом
В Минздраве рассказали об обязательном вакцинировании школьников
В Минздраве рассказали об обязательном вакцинировании школьников
В Харькове рецидивист решил скрыться от полиции на балконе 8 этажа и умер страшной смертью
В Харькове рецидивист решил скрыться от полиции на балконе 8 этажа и умер страшной смертью
На столичной Оболони трое иностранцев избили и ограбили таксиста, который не уступил дорогу
На столичной Оболони трое иностранцев избили и ограбили таксиста, который не уступил дорогу
Момент поджога автомобиля антикоррупционных журналистов попал на видео камер наблюдения
Момент поджога автомобиля антикоррупционных журналистов попал на видео камер наблюдения
В Мариуполе мать продавала новорожденного ребенка, чтоб купить квартиру и машину
В Мариуполе мать продавала новорожденного ребенка, чтоб купить квартиру и машину
«Мы вроде ни с кем не воюем»: российские блогеры удивились сгоревшей военной технике на границе с Украиной
«Мы вроде ни с кем не воюем»: российские блогеры удивились сгоревшей военной технике на границе с Украиной
fraza.com
Новости блогосферы
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.