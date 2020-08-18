Управделами УПЦ призвал молиться о прекращении конфликта в Беларуси

Главное: Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний призвал верующих молиться о прекращении конфликта в Беларуси.

Детали: Единственное и самое значимое, что мы можем сделать сейчас, это помолиться за наших белорусских братьев, просить Господа не попустить усиления конфликта и кровопролития. Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом заявил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«В Беларуси сейчас происходит политический кризис. И в этот сложный для братского народа период из нашей страны слышны голоса различных деятелей, поддерживающих одну из противоборствующих сторон и дающих свои, подчас безапелляционные оценки и громкие, порой неуместные, советы», — отметил митрополит Антоний.

По его словам, в данной ситуации верующим «не пристало участвовать в чужом конфликте и тем более усугублять его, даже с самыми благими намерениями» и советами, а необходимо поддержать белорусский народ молитвой.

«Единственное и самое значимое, что мы можем сделать сейчас, — это помолиться о наших белорусских братьях, просить Господа не попустить увеличения ненависти и злобы, не попустить усиления конфликта, не попустить кровопролития. Господь да сохранит Беларусь, её благочестивый народ и Церковь и помилует всех нас!», — заключил митрополит Антоний.

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