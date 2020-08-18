Главные новости за 18 августа 2020 года

- Украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков из ЧВК «Вагнера». По данным журналиста Юрия Бутусова, для этого их предварительно выманили в Беларусь. Однако якобы после соответствующего доклада в Офис президента Украины спецоперация провалилась.

- Составлен список 500 самых богатых людей мира. Украинский олигарх Ринат Ахметов занял в нем 372-е место.

-Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о необходимости вакцинации детей в период эпидемии коронавирусной болезни.

- Ученые из США заявили, что нашли у коронавируса уязвимость. Уничтожить заразу поможет лекарственная молекула.

- Появилась последовательность симптомов коронавируса. Ее составили ученые из США.

- В США зафиксирован случай чумы. Мужчина заразился в Калифорнии.