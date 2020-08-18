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Журналист обвинил высшее руководство Украины в срыве спецоперации по задержанию боевиков Вагнера

Александр Панько
18.08.20 15:48
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Журналист обвинил высшее руководство Украины в срыве спецоперации по задержанию боевиков Вагнера

Главное: Украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков из ЧВК «Вагнера». По данным журналиста Юрия Бутусова, для этого их предварительно выманили в Беларусь. Однако якобы после соответствующего доклада в Офис президента Украины спецоперация провалилась.

Детали: Как сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, спецоперация по задержанию боевиков ЧВК «Вагнера» готовилась несколько месяцев усилиями Главного управления разведки, Службы безопасности Украины и департамента по военным преступлениям Офиса Генерального прокурора. По данным источников журналиста, в ее рамках наемников наняли по поддельным договорам якобы охранять нефтяные вышки в Венесуэле.

После этого они должны были вылететь в эту страну из Минска. Для этого им уже были куплены билеты. Однако, по замыслу, во время первого этапа перелета из Беларуси в Турцию самолет должен был экстренно сесть в одном из украинских аэропортов, поскольку одному из пассажиров стало плохо. Эту роль должен был выполнять агент СБУ. Под видом медработников в самолет должна была зайти группа спецназа и задержать «вагнеровцев».

Однако в итоге план был сорван якобы после того, как заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий доложил о нем президенту Владимиру Зеленскому и главе его Офиса Андрею Ермаку.

Как утверждает Бутусов, после доклада Ермак попросил отложить спецоперацию по причине того, что она могла бы сорвать готовящийся обмен пленными. И в итоге ее отложили на несколько дней. После этого, якобы по мнению украинских разведчиков, произошел слив информации в ФСБ РФ. Результатом этого стало задержание наемников в Минске с последующей передачей их России.

Более того, якобы именно после этих событий президент Украины Владимир Зеленсикй уволил руководителя ГУР Василия Бурбу, а первый зампред СБУ Руслан Баранецкий ушел в бессрочный отпуск.

В тему: В начале августа 2020 года российская «Комсомольская правда» заявила о причастности к задержанию боевиков из ЧВК «Вагнера» украинских спецслужб.

Напомним: 29 июля 2020 года в Беларуси заявили о задержании 32 иностранных граждан. Впоследствии стало известно, что все они являются наемниками из российской ЧВК «Вагнера», которые прибыли из России «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Группа поселилась в санатории под Минском. Всего же, по данным белорусской стороны, количество засланных боевиков достигает 200.

На следующий день стало известно, что половина задержанных оказались участниками войны на Донбассе. Четверо из них — гражданами Украины.

11 августа Офис Генерального прокурора Украины направил в прокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 боевиков. Шевченковский райсуд Киева избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие в Украине установило, что задержанные в Беларуси лица участвовали в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Тем не менее, уже 14 августа Беларусь передала всех задержанных Российской Федерации.

Тэги: СБУ, ФСБ, политика, задержание, предательство, криминал, Беларусь, спецоперация, Владимир Зеленский, новости Украины, ЧВК «Вагнер», Андрей Ермак, Офис Генерального прокурора

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