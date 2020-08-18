Британцы заявили, что первые люди могли заразиться коронавирусом еще в 2012 году

Главное: Первые люди могли заразиться COVID-19 еще в 2012 году. Об этом говорят британцы.

Детали: Как пишет британский таблоид The Sun, вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон заявили, что первые люди могли подцепить коронавирус еще в 2012 году. По их словам, COVID-19 передался от летучей мыши.

Исследователи утверждают: «В то время шесть китайских горняков из провинции Юньнань около двух недель очищали шахту от фекалий летучих мышей, после чего заболели».

По данным британцев, «врач, лечивший людей, зафиксировал симптомы, характерные для коронавируса: пневмония, сухой кашель, боли в конечностях и высокая температура».

Сообщается, что «всем шахтерам понадобилась вентиляция легких, однако трое из них все равно скончались».

Издание пишет: «Образцы анализов шести пациентов изучили в лаборатории Уханя, после чего заявили, что шахтеры больны коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию».

В тему: 14 августа 2020 года мы писали, что стало известно, можно ли заразиться коронавирусом через продукты питания.

14 августа 2020 года сообщалось о том, что испанцы выяснили, почему коронавирус не убивает весь организм человека.