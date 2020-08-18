Назван фаворит нынешней Лиги чемпионов

Главное: Фаворитом текущей Лиги чемпионов называют «Баварию». Появился прогноз экспертов.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill дали прогноз, попытавшись угадать победителя нынешней Лиги чемпионов. Напомним, что 18 августа в первом полуфинале немецкий «РБ Лейпциг» сыграет с французским ПСЖ, а 19 числа другой французский «Лион» сыграет с чемпионом Германии «Баварией».

Именно «Баварию» специалисты видят фаворитом турнира, принимая ставки на победу немецкой команды в Лиге чемпионов как 1,53.

В финале также видят парижан: на победу ПСЖ в турнире ставят 3,75 к 1.

Аутсайдерами Лиги чемпионов являются «РБ Лейпциг» (10 к 1) и «Лион» (15 к 1).

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