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Под Одессой мужчина избил ребенка и посадил его на цепь

Александр Панько
15.08.20 12:09
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Под Одессой мужчина избил ребенка и посадил его на цепь

Главное: В Одесской области задержан мужчина, который избил 10-летнего сына своей сожительницы. После этого он приковал ребенка цепью к батарее.

Детали: Под Одессой полицейские объявили подозрение мужчине, который ударил ребенка и посадил его на цепь. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Инцидент произошел в Болградском районе. Там 50-летний гражданин соседнего государства ударил по лицу 10-летнего сына своей сожительницы. После этого он приковал мальчика цепью к батареи.

В полицию заявила бабушка ребенка. Она узнала о таком методе воспитания отчима от внучки — сестры пострадавшего мальчика, которая старше его на 5 лет.

Известно, что мать детей полицейские неоднократно привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей. Про этот инцидент она высказалась, что не видела, чтобы сожитель оскорблял ее детей.

В ходе досудебного расследования из дома семьи полицейские изъяли цепь, которой правонарушитель приковал ребенка, и другие вещественные доказательства его противоправных действий.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В тему: В апреле 2018 года под Мариуполем в селе Покровское депутат сельсовета избил и связал цепью своего наемного работника.

Тогда же в Одессе неизвестный преступник посадил женщину на цепь.

Тэги: общество, Одесса, происшествие, ребенок, Одесская область

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