Трамп помирил Израиль и Объединенные Арабские Эмираты

Главное: Израиль и Объединенные Арабские Эмираты согласились подписать мирное соглашение и установить полноценные дипломатические отношения между странами. Это третий подобный документ в истории Израиля. Ожидается, что он позволит избежать аннексии Западного берега реки Иордан.

Детали: Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о нормализации отношений между странами. Текст соглашения публикует президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter. В документе, в частности, указывается, что «Дональд Трамп, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и шейх Мохаммед бин Зайед, наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ, провели переговоры и согласились на полную нормализацию отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами».

Также, по условиям соглашения, Израиль временно отказывается от аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан: «В результате этого дипломатического прорыва и по просьбе президента США Дональда Трампа, с поддержкой ОАЭ, Израиль приостанавливает объявление суверенитета над районами, обозначенными в документе „Видение мира“, и сфокусирует усилия на расширении связей с другими странами в арабском и мусульманском мире».

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Трампа, мирное соглашение будет подписано на территории США в течение трех недель.

При этом палестинские силы в Газе и на Западном берегу не признали это соглашение. «Палестинское руководство рассматривает этот шаг в качестве попытки подорвать арабскую мирную инициативу и решения Лиги арабских государств, этот шаг также является агрессией против палестинского народа», — заявил президент страны Махмуд Аббас.

Кроме того, руководство Палестины призвало собрать экстренное заседание Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, чтобы отклонить это соглашение.

Отметим, что это третье арабо-израильское мирное соглашение со времен провозглашения независимости Израиля в 1948 году. В 1979 г был подписан договор с Египтом, а в 1994 г — с Иорданией.

В тему: В начале 2020 года президент США Дональд Трамп опубликовал карту Палестинского государства в рамках своего плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Согласно мирному плану Трампа, предлагается соединить Палестину двумя магистралями с Иорданией и добавить к палестинскому сектору Газа два крупных района вдоль границы Египта. Таким образом территория будущего государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме станет неразрывной и увеличится по площади примерно в два раза.

В Палестине этот план понимания не нашел.