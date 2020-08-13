Главные новости за 13 августа 2020 года

— Первые месяцы школьников в Украине ждет «корректирующее обучение». В Министерстве образования и науки объяснили, что это значит.
— Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины независимости в условиях карантина в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.
— За последние сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 1592 человека, умерли 22 больных. Это наибольший суточный показатель с начала эпидемии.
— Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Роман Грищук заразился коронавирусом. Также болеет его жена.
— В условиях карантинных ограничений из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 граждане Украины могут посещать уже 42 страны. Однако, чтобы не попасть впросак, необходимо соблюдать определенные условия.
— В одном из сел во Львовской области девушки-подростки жестоко избили сверстницу. Сама пострадавшая и ее опекуны отказались писать заявление в полицию.
— В результате ДТП двух автобусов в Кировоградской области погибли два человека, еще 10 пострадали.
— В Херсонской области легковой автомобиль столкнулся с грузовым микроавтобусом. В результате ДТП три человека погибли.
— Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес подписали контракт на проведение чемпионского боя. Он состоится 17 октября.
— Известный белорусский рок-музыкант Сергей Михалок во время выступления в Одессе обмолвился о протестах, которые сейчас происходят в Беларуси. При этом он исползовал нецензурную лексику.
— Работники крупных белорусских предприятий объявляют забастовки и обвиняют местные власти в бездействии перед бесчинствами правоохранителей. Жители Минска также пришли к зданию государственного телевидения с требованием показать правду.
— Известный американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на происходящее в Беларуси вопросом о том, чем он может помочь.
— В Шотландии произошло крушение поезда. Среди погибших — машинист.
— Сильнейший лесной пожар вспыхнул в американской Калифорнии. Огонь начал разрастаться по Национальному заповеднику Анджелес.