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Главные новости за 13 августа 2020 года

Александр Панько
13.08.20 18:59
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Главные новости за 13 августа 2020 года

— Первые месяцы школьников в Украине ждет «корректирующее обучение». В Министерстве образования и науки объяснили, что это значит.

— Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины независимости в условиях карантина в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

— За последние сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 1592 человека, умерли 22 больных. Это наибольший суточный показатель с начала эпидемии.

— Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Роман Грищук заразился коронавирусом. Также болеет его жена.

— В условиях карантинных ограничений из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 граждане Украины могут посещать уже 42 страны. Однако, чтобы не попасть впросак, необходимо соблюдать определенные условия.

— В одном из сел во Львовской области девушки-подростки жестоко избили сверстницу. Сама пострадавшая и ее опекуны отказались писать заявление в полицию.

— В результате ДТП двух автобусов в Кировоградской области погибли два человека, еще 10 пострадали.

— В Херсонской области легковой автомобиль столкнулся с грузовым микроавтобусом. В результате ДТП три человека погибли.

— Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес подписали контракт на проведение чемпионского боя. Он состоится 17 октября.

— Известный белорусский рок-музыкант Сергей Михалок во время выступления в Одессе обмолвился о протестах, которые сейчас происходят в Беларуси. При этом он исползовал нецензурную лексику.

— Работники крупных белорусских предприятий объявляют забастовки и обвиняют местные власти в бездействии перед бесчинствами правоохранителей. Жители Минска также пришли к зданию государственного телевидения с требованием показать правду.

— Известный американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на происходящее в Беларуси вопросом о том, чем он может помочь.

— В Шотландии произошло крушение поезда. Среди погибших — машинист.

— Сильнейший лесной пожар вспыхнул в американской Калифорнии. Огонь начал разрастаться по Национальному заповеднику Анджелес.

Тэги: ДТП, болезнь, здоровье, эпидемия, карантин, школа, Министерство образования и науки, бокс, Львовская область, спорт, образование, криминал, Сергей Михалок, День Независимости, Василий Ломаченко, Владимир Зеленский, Слуга народа, COVID-19, Роман Грищук

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