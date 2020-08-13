Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Бой Ломаченко – Лопес таки состоится: стали известны первые подробности

Александр Панько
13.08.20 16:01
425
Бой Ломаченко – Лопес таки состоится: стали известны первые подробности

Главное: Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес подписали контракт на проведение чемпионского боя. Он состоится 17 октября.

Детали: Чемпион мира по боксу по версиям WBC Franchise, WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладатель титула IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) подписали контракт на бой. Как сообщает Ring TV на своей странице в Instagrram, в соответствии с достигнутыми договоренностями бой пройдет 17 октября, а транслировать его будет ESPN.

При этом не уточняется, где пройдет поединок.

Скриншот сообщения в Instagram о подписании контракта на бой между Ломаченко и Лопесом

В тему:31 июля 2020 года стало известно, что боксерский поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом оказался на грани срыва. Связано это с тем, что Лопес недоволен предложенным ему гонораром в $1,2 млн. Тогда ожидалось, что он состоится 3 октября.

Напомним: В конце марта нынешнего года Всемирная боксерская организация объявила об отмене всех боксерских поединков минимум до июня 2020 года. Не стал исключением и бой украинца Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса.

Тэги: бокс, боксер, спорт, бой, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес

Комментарии

Статьи

12.08.20 09:14

Продажные соросята VS коррумпированная Счетная палата

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
12.08.20 08:00

Сборная Украины: Шевченко пригласил 14 динамовцев. Как же это... плохо!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Российская вакцина от коронавируса не вызывает доверие в мире, - отчет Science
13.08.20 16:11

Российская вакцина от коронавируса не вызывает доверие в мире, - отчет Science

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Стало известно, сколько стран мира готовы принять у себя украинцев в условиях коронавирусной пандемии

Стало известно, сколько стран мира готовы принять у себя украинцев в условиях коронавирусной пандемии
13.08.20 13:48
819
Последние новости
13.08.20 16:37

15-летний сын покойного рэпера Децла выпустил свою первую песню
13.08.20 16:31

В УПЦ объяснили, почему человечество во время Ветхого Завета было жестоким
13.08.20 16:30

Беларусы бастуют и требуют от СМИ правды
13.08.20 16:01

Бой Ломаченко – Лопес таки состоится: стали известны первые подробности
13.08.20 15:42

Стали известны масштабы ущерба от взрыва в порту Бейрута
13.08.20 15:22

В Индонезии родился теленок-мутант
13.08.20 15:12

Калифорнию охватил гигантский лесной пожар
Фото и Видео
15-летний сын покойного рэпера Децла выпустил свою первую песню
15-летний сын покойного рэпера Децла выпустил свою первую песню
15-летний сын покойного рэпера Децла выпустил свою первую песню
15-летний сын покойного рэпера Децла выпустил свою первую песню
Беларусы бастуют и требуют от СМИ правды
Беларусы бастуют и требуют от СМИ правды
В Индонезии родился теленок-мутант
В Индонезии родился теленок-мутант
Калифорнию охватил гигантский лесной пожар
Калифорнию охватил гигантский лесной пожар
Ночью в Кривом Роге горел прогулочный катер
Ночью в Кривом Роге горел прогулочный катер
Известный рокер на концерте в Одессе матерно высказался о происходящем в Беларуси
Известный рокер на концерте в Одессе матерно высказался о происходящем в Беларуси
На Львовщине девушки-подростки жестоко избили сверстницу руками и ногами
На Львовщине девушки-подростки жестоко избили сверстницу руками и ногами
На Херсонщине в ДТП женщина убила своего мужа и детей
На Херсонщине в ДТП женщина убила своего мужа и детей
Появилось видео эпичного захвата либерийского танкера иранскими военными
Появилось видео эпичного захвата либерийского танкера иранскими военными
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.