Бой Ломаченко – Лопес таки состоится: стали известны первые подробности

Главное: Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес подписали контракт на проведение чемпионского боя. Он состоится 17 октября.

Детали: Чемпион мира по боксу по версиям WBC Franchise, WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладатель титула IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) подписали контракт на бой. Как сообщает Ring TV на своей странице в Instagrram, в соответствии с достигнутыми договоренностями бой пройдет 17 октября, а транслировать его будет ESPN.

При этом не уточняется, где пройдет поединок.

В тему:31 июля 2020 года стало известно, что боксерский поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом оказался на грани срыва. Связано это с тем, что Лопес недоволен предложенным ему гонораром в $1,2 млн. Тогда ожидалось, что он состоится 3 октября.

Напомним: В конце марта нынешнего года Всемирная боксерская организация объявила об отмене всех боксерских поединков минимум до июня 2020 года. Не стал исключением и бой украинца Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса.