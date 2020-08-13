Стали известны масштабы ущерба от взрыва в порту Бейрута

Главное: Ущерб от взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута составил 15 млрд долларов. Разрушены оказались почти 4 тыс. домов, повреждены более 4 тыс. автомобилей.

Детали: Власти Бейрута подсчитали ущерб от взрыва в порту. Как сообщает администрация президента Ливана Мишеля Ауна на официальной странице в Twitter, «предварительные оценки показывают, что ущерб в результате взрыва превысил $15 млрд».

Отметим, что, по официальным данным из открытых источников, весь объем ВВП Ливана на сегодняшний день составляет $56,5 млрд.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные власти, в результате взрыва в столице было разрушено 3972 здания и повреждено 4214 автомобилей. Больше всего пострадали старые дома в христианской части Бейрута. Более 300 тысяч человек, живущих в городе, остались без дома.

Отмечается, что правоохранительные органы усилили патрулирование кварталов, где находятся поврежденные постройки — там появились мародеры.

Между тем, американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в сотрудничестве с Обсерваторией Земли в Сингапуре и Европейским космическим агентством продемонстрировало карту повреждений от взрыва в порту Бейрута.

Темно-красными пикселями здесь обозначены наиболее серьезные повреждения. Оранжевыми — умеренные, желтыми — незначительные. Каждый цветной пиксель представляет из себя площадь в 30 квадратных метров.

В тему: Вечером 4 августа 2020 года в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва. Практически сразу стало известно о десятках погибших и тысячах пострадавших.

Как выяснилось позже, судно, которое могло стать причиной взрыва в столице Ливана, принадлежало гражданину России. Среди его экипажа были в том числе и украинцы.

5 августа стало известно, что в результате взрыва 300 тыс. человек остались без жилья. Общий ущерб составил до $5 млрд.