Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Стали известны масштабы ущерба от взрыва в порту Бейрута

Александр Панько
13.08.20 15:42
58
Стали известны масштабы ущерба от взрыва в порту Бейрута

Главное: Ущерб от взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута составил 15 млрд долларов. Разрушены оказались почти 4 тыс. домов, повреждены более 4 тыс. автомобилей.

Детали: Власти Бейрута подсчитали ущерб от взрыва в порту. Как сообщает администрация президента Ливана Мишеля Ауна на официальной странице в Twitter, «предварительные оценки показывают, что ущерб в результате взрыва превысил $15 млрд».

Скриншот сообщения администрации президента Ливана Мишеля Ауна в Twitter

Отметим, что, по официальным данным из открытых источников, весь объем ВВП Ливана на сегодняшний день составляет $56,5 млрд.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные власти, в результате взрыва в столице было разрушено 3972 здания и повреждено 4214 автомобилей. Больше всего пострадали старые дома в христианской части Бейрута. Более 300 тысяч человек, живущих в городе, остались без дома.

Отмечается, что правоохранительные органы усилили патрулирование кварталов, где находятся поврежденные постройки — там появились мародеры.

Между тем, американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в сотрудничестве с Обсерваторией Земли в Сингапуре и Европейским космическим агентством продемонстрировало карту повреждений от взрыва в порту Бейрута.

Темно-красными пикселями здесь обозначены наиболее серьезные повреждения. Оранжевыми — умеренные, желтыми — незначительные. Каждый цветной пиксель представляет из себя площадь в 30 квадратных метров.

Спутниковая карта разрушений в порту Бейрута

В тему: Вечером 4 августа 2020 года в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва. Практически сразу стало известно о десятках погибших и тысячах пострадавших.

Как выяснилось позже, судно, которое могло стать причиной взрыва в столице Ливана, принадлежало гражданину России. Среди его экипажа были в том числе и украинцы.

5 августа стало известно, что в результате взрыва 300 тыс. человек остались без жилья. Общий ущерб составил до $5 млрд.

Тэги: катастрофа, взрыв, мир, порт, Ливан, разрушение, Бейрут

Комментарии

Статьи

12.08.20 09:14

Продажные соросята VS коррумпированная Счетная палата

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
12.08.20 08:00

Сборная Украины: Шевченко пригласил 14 динамовцев. Как же это... плохо!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Почему протесты в Минске пошли на спад и надолго ли это
12.08.20 16:01

Почему протесты в Минске пошли на спад и надолго ли это

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Стало известно, сколько стран мира готовы принять у себя украинцев в условиях коронавирусной пандемии

Стало известно, сколько стран мира готовы принять у себя украинцев в условиях коронавирусной пандемии
13.08.20 13:48
452
Последние новости
13.08.20 15:42

Стали известны масштабы ущерба от взрыва в порту Бейрута
13.08.20 15:22

В Индонезии родился теленок-мутант
13.08.20 15:12

Калифорнию охватил гигантский лесной пожар
13.08.20 14:51

Запорожский митрополит УПЦ: Забота о бездомных животных – важный урок любви для всех
13.08.20 14:44

Илон Маск поинтересовался, чем он может помочь восставшим белорусам
13.08.20 14:30

Ночью в Кривом Роге горел прогулочный катер
13.08.20 14:25

За особняком Ива Сен-Лорана в Париже найден труп убитого бомжа
Фото и Видео
В Индонезии родился теленок-мутант
В Индонезии родился теленок-мутант
В Индонезии родился теленок-мутант
В Индонезии родился теленок-мутант
Калифорнию охватил гигантский лесной пожар
Калифорнию охватил гигантский лесной пожар
Ночью в Кривом Роге горел прогулочный катер
Ночью в Кривом Роге горел прогулочный катер
Известный рокер на концерте в Одессе матерно высказался о происходящем в Беларуси
Известный рокер на концерте в Одессе матерно высказался о происходящем в Беларуси
На Львовщине девушки-подростки жестоко избили сверстницу руками и ногами
На Львовщине девушки-подростки жестоко избили сверстницу руками и ногами
На Херсонщине в ДТП женщина убила своего мужа и детей
На Херсонщине в ДТП женщина убила своего мужа и детей
Появилось видео эпичного захвата либерийского танкера иранскими военными
Появилось видео эпичного захвата либерийского танкера иранскими военными
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
В Шотландии найден клад, которому три тысячи лет
В Шотландии найден клад, которому три тысячи лет
Под Киевом малолетние братья угнали машину и попали на ней в ДТП
Под Киевом малолетние братья угнали машину и попали на ней в ДТП
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.