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Илон Маск поинтересовался, чем он может помочь восставшим белорусам

Александр Панько
13.08.20 14:44
283
Илон Маск поинтересовался, чем он может помочь восставшим белорусам

Главное: Известный американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на происходящее в Беларуси вопросом о том, чем он может помочь.

Детали: Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск отреагировал на массовые протесты в Беларуси. В ответ на твит российской фем-активистки Эрвин Вейков с подписью: «Беларусь в огне. Убийства, избиения и пытки — так автократы „выигрывают“ свои выборы» он написал: «Мне жаль это слышать. Чем мы можем помочь?».

Скриншот переписки Эрвин Вейков и Илона Маска в Twitter

В ответ автор предложил Маску помочь привлечь к происходящему в Беларуси внимание мирового сообщества, а также финансово.

Скриншот переписки Эрвин Вейков и Илона Маска в Twitter

В тему: Ранее сегодня известный белорусский рок-музыкант Сергей Михалок во время выступления в Одессе выразил свое мнение о протестах, которые сейчас происходят в Беларуси. При этом он использовал нецензурную лексику.

Тэги: Александр Лукашенко, протест, мир, помощь, Беларусь, Илон Маск, Эрвин Вейков

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