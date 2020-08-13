Илон Маск поинтересовался, чем он может помочь восставшим белорусам

Главное: Известный американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на происходящее в Беларуси вопросом о том, чем он может помочь.

Детали: Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск отреагировал на массовые протесты в Беларуси. В ответ на твит российской фем-активистки Эрвин Вейков с подписью: «Беларусь в огне. Убийства, избиения и пытки — так автократы „выигрывают“ свои выборы» он написал: «Мне жаль это слышать. Чем мы можем помочь?».

В ответ автор предложил Маску помочь привлечь к происходящему в Беларуси внимание мирового сообщества, а также финансово.

В тему: Ранее сегодня известный белорусский рок-музыкант Сергей Михалок во время выступления в Одессе выразил свое мнение о протестах, которые сейчас происходят в Беларуси. При этом он использовал нецензурную лексику.