За особняком Ива Сен-Лорана в Париже найден труп убитого бомжа

Главное: В заброшенном особняке в Париже, принадлежавшем некогда известному модельеру Иву Сен-Лорану, обнаружили мумифицированный труп 30-летней давности. По предварительным данным, смерть погибшего носила насильственный характер.

Детали: Работники организации по восстановлению зданий нашли мумию под кучей досок и щебня в здании позади дома модельера Ив Сен-Лорана в престижном районе французской столицы, в нескольких минутах от Дома инвалидов и официальной резиденции французского премьер-министра. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на британские СМИ, дом пустовал с 80-х годов XX века.

На теле трупа обнаружены следы переломов и ножевых ранений, что говорит в пользу версии об умышленном убийстве. Его опознали по сохранившемся на трупе документам. Погибшим оказался некий Жан-Пьер Рено без постоянного места жительства.

Детей умершего нашли и проинформировали о смерти отца.

Нынешний владелец особняка, купивший здание в январе этого года за 35 миллионов евро, отказался от комментариев.

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