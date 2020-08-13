У «слуги народа» и его супруги выявили коронавирус

Главное: Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Роман Грищук заразился коронавирусом. Также болеет его жена.

Детали: У народного депутата от фракции «Слуга народа» Романа Грищука и у его жены выявили коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Когда ты стал цифрой по статистике заболеваний COVID-19. У нас с женой положительные тесты. Постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать, средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты. НЕ будьте легкомысленными, не повторяйте чужих ошибок», — написал нардеп.

Грищук также рассказал, что чувствует себя более-менее нормально, а с его сыном Тимом все хорошо.

На сегодня коронавирусную болезнь перенесли уже около 20 народных избранников.

В тему: В конце мая нардепы от «Батькивщины» в полном составе проверялись на коронавирус после того, как появилась информация о заболевании их коллеги Олега Мейдича.