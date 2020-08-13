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На Закарпатье водитель грузовика сбил несовершеннолетних велосипедисток и сбежал

Александр Панько
13.08.20 11:43
367
На Закарпатье водитель грузовика сбил несовершеннолетних велосипедисток и сбежал

Главное: В Хустском районе Закарпатской области водитель травмировал трех несовершеннолетних девушек на велосипедах и скрылся с места ДТП. Его разыскали.

Детали: Как сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, 7 августа в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный, за рулем неустановленного на тот момент транспортного средства между населенными пунктами города Хуст и селом Великая Копаня Виноградовского района совершил наезд на трех несовершеннолетних велосипедисток. Далее, с целью избежания наказания за травмирование девушек, водитель авто скрылся с места происшествия.

В результате ДТП несовершеннолетние потерпевшие в возрасте от 14 до 16 лет, были госпитализированы в больницу. 14-летнюю девушку в тяжелом состоянии поместили в реанимационное отделение Хустской больницы.

Для установления личности причастного к ДТП была введена полицейскую операцию "Перехват". К поискам виновника аварии, который покинул место ДТП, привлекли весь личный состав местного отделения полиции.

Благодаря оперативности и профессионализма сотрудников криминальной полиции района, совместно с коллегами полиции Виноградовского района, водителя, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия, разыскали. Им оказался 49-летний житель Виноградова, который работает водителем в одном из предприятий.

Место ДТП в Хусте Закарпатской области

Место ДТП в Хусте Закарпатской области

Виновник ДТП в Хусте Закарпатской области

По состоянию на сейчас полицейские проводят все необходимые оперативные мероприятия и собирают документальную базу для сообщения мужчине о подозрении в совершении преступления по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем тяжелые телесные повреждения. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В тему: 30 августа 2014 года в Черниговской области неизвестный водитель осуществил наезд на несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места ДТП.

В феврале 2015 года в Житомирской области водитель автомобиля смертельно травмировал велосипедиста и скрылся с места происшествия.

Тэги: ДТП, велосипед, криминал, новости Украины, Закарпатская область, Хуст

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