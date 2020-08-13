В Украине зафиксирован очередной неприятный «рекорд»

Главное: За последние сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 1592 человека, умерли 22 больных. Это наибольший суточный показатель с начала эпидемии.

Детали: По данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине диагностированы 1592 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли 22 человека.

В целом количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 86 тыс. чел. 1992 чел. Умерли.

При этом за сутки выздоровели 530 человек, за все время — 46216.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Харьковской (209) и Львовской (156) областях.

Отметим, что всего за сутки было проведено 36632 тестирования, из них 18984 методом ПЦР и 17648методом ИФА.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 13 августа Киев и 11 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

В тему: 3 августа 2020 года в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в соответствии с которыми города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Это вызвало резкое недовольство в «красных» регионах.

12 августа правительство упростило критерии определения зон карантина в Украине.