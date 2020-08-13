Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Зеленский поручил правительству отпраздновать День Независимости в условиях карантина

Агата Кловская
13.08.20 09:48
443
Зеленский поручил правительству отпраздновать День Независимости в условиях карантина

Главное: Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины независимости в условиях карантина в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О праздновании 29-й годовщины независимости Украины». Как сообщает пресс-служба главы государства, в соответствии с документом, Кабинет министров Украины должен разработать и обеспечить меры по празднованию годовщины независимости с учетом требований карантина.

23 августа, в День Государственного флага Украины, в Киеве и других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины, воинских частях должны быть проведены официальные церемонии торжественного поднятия Государственного флага.

В День Независимости Украины, 24 августа, в Киеве и других населенных пунктах предусмотрено проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности.

Кроме того, в День Независимости пройдут церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства и участников ООС/АТО.

Правительство должно организовать церемонии вручения государственных наград, поощрительных отличий людям, которые внесли значительный вклад в обретение независимости, защита ее суверенитета и территориальной целостности.

Указ также предусматривает проведение культурно-художественных, выставочных и других мероприятий по истории Украины.

Министерство иностранных дел должно обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий по празднованию Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины.

День независимости Украины — государственный праздник, отмечаемый ежегодно 24 августа в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования государства Украина в современном виде.

Первый парад в День Независимости был проведен на Крещатике в 1994 году. Парад принимали начальник Киевского округа Иван Бижан и министр обороны Виталий Радецкий. Однако следующий парад прошел в 1998 году. В этом году военнослужащие, принимавшие участие в параде, были впервые награждены нагрудным знаком «Учасник військового параду на честь Дня Незалежності України».

Кроме того, военные парады по случаю Дня Независимости проводились в 2001, 2003, 2004, 2008, 2009, 2014 и 2015 годах. В 2017 году в нем впервые приняли участие военные других государств.

В тему: В прошлом году во время празднования Дня Независимости в центре Киева произошла потасовка во время выступления президента Владимира Зеленского.

Тэги: праздник, Кабинет Министров Украины, общество, карантин, политика, День Независимости, Флаг Украины, Владимир Зеленский, новости Украины

Комментарии

Статьи

12.08.20 09:14

Продажные соросята VS коррумпированная Счетная палата

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
12.08.20 08:00

Сборная Украины: Шевченко пригласил 14 динамовцев. Как же это... плохо!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Почему протесты в Минске пошли на спад и надолго ли это
12.08.20 16:01

Почему протесты в Минске пошли на спад и надолго ли это

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Украине зафиксирован очередной неприятный «рекорд»

В Украине зафиксирован очередной неприятный «рекорд»
13.08.20 10:36
236
Последние новости
13.08.20 11:05

Появилось видео эпичного захвата либерийского танкера иранскими военными
13.08.20 10:36

В Украине зафиксирован очередной неприятный «рекорд»
13.08.20 10:07

Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
13.08.20 09:48

Зеленский поручил правительству отпраздновать День Независимости в условиях карантина
13.08.20 09:27

Два человека погибли, десять попали в больницу в результате столкновения двух автобусов на Кировоградщине
13.08.20 09:02

Гривна продолжает укрепляться: данные на 13 августа 2020 года
13.08.20 07:01

Twitter запустил интересную новинку для своих пользователей
Фото и Видео
Появилось видео эпичного захвата либерийского танкера иранскими военными
Появилось видео эпичного захвата либерийского танкера иранскими военными
Появилось видео эпичного захвата либерийского танкера иранскими военными
Появилось видео эпичного захвата либерийского танкера иранскими военными
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
В Шотландии найден клад, которому три тысячи лет
В Шотландии найден клад, которому три тысячи лет
Под Киевом малолетние братья угнали машину и попали на ней в ДТП
Под Киевом малолетние братья угнали машину и попали на ней в ДТП
Хорошее воображение и Google Earth в очередной раз помогли найти на Земле кое-что необычное
Хорошее воображение и Google Earth в очередной раз помогли найти на Земле кое-что необычное
В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник
В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник
В киевском метро появился крайне необычный поезд
В киевском метро появился крайне необычный поезд
На Прикарпатье змеи все чаще бросаются на людей
На Прикарпатье змеи все чаще бросаются на людей
В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось сразу два колеса
В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось сразу два колеса
Байден выбрал себе в вице-президенты чернокожую женщину. Трамп ее уже раскритиковал
Байден выбрал себе в вице-президенты чернокожую женщину. Трамп ее уже раскритиковал
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.