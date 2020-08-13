Зеленский поручил правительству отпраздновать День Независимости в условиях карантина

Главное: Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины независимости в условиях карантина в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О праздновании 29-й годовщины независимости Украины». Как сообщает пресс-служба главы государства, в соответствии с документом, Кабинет министров Украины должен разработать и обеспечить меры по празднованию годовщины независимости с учетом требований карантина.

23 августа, в День Государственного флага Украины, в Киеве и других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины, воинских частях должны быть проведены официальные церемонии торжественного поднятия Государственного флага.

В День Независимости Украины, 24 августа, в Киеве и других населенных пунктах предусмотрено проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности.

Кроме того, в День Независимости пройдут церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства и участников ООС/АТО.

Правительство должно организовать церемонии вручения государственных наград, поощрительных отличий людям, которые внесли значительный вклад в обретение независимости, защита ее суверенитета и территориальной целостности.

Указ также предусматривает проведение культурно-художественных, выставочных и других мероприятий по истории Украины.

Министерство иностранных дел должно обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий по празднованию Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины.

День независимости Украины — государственный праздник, отмечаемый ежегодно 24 августа в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования государства Украина в современном виде.

Первый парад в День Независимости был проведен на Крещатике в 1994 году. Парад принимали начальник Киевского округа Иван Бижан и министр обороны Виталий Радецкий. Однако следующий парад прошел в 1998 году. В этом году военнослужащие, принимавшие участие в параде, были впервые награждены нагрудным знаком «Учасник військового параду на честь Дня Незалежності України».

Кроме того, военные парады по случаю Дня Независимости проводились в 2001, 2003, 2004, 2008, 2009, 2014 и 2015 годах. В 2017 году в нем впервые приняли участие военные других государств.

В тему: В прошлом году во время празднования Дня Независимости в центре Киева произошла потасовка во время выступления президента Владимира Зеленского.