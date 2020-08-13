«Шахтер» записали в аутсайдеры Лиги Европы

Главное: Эксперты говорят, что «Шахтер» не пройдет «Интер» в полуфинале Лиги Европы. Появились расклады.

Детали: Уже 17 августа донецкий «Шахтер» сыграет в Германии матч полуфинала Лиги Европы против итальянского «Интера». Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill сомневаются, что «горняки» выйдут в финал турнира.

На победу «Интера» в основное время ставят 1,7 к 1, на ничью – 3,8 к 1, а на победу чемпиона Украины – всего 4,75 к 1.

Что касается победы в Лиге Европы, то фаворитом считают английский МЮ (2,7 к 1). На «Интер» ставят 2,75 к 1, на испанскую «Севилью» ставки принимают как 3,75 к 1, а шансы «Шахтера» оцениваются всего как 9 к 1.

В тему: 11 августа 2020 года мы писали, что «Шахтер» громит «Базель» и выходит в полуфинал Лиги Европы.