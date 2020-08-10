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Нацбанк упрощает утилизацию изношенных банкнот

Александр Панько
10.08.20 09:41
1136
Нацбанк упрощает утилизацию изношенных банкнот

Главное: С 1 сентября все украинские банки смогут принимать и передавать для исследований в регулятор изношенные банкноты. Ранее этим могли заниматься только уполномоченные банки.

Детали: С 1 сентября все банки в Украине получать право принимать и передавать для исследований изношенные банкноты. Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, в соответствии с постановлением правления НБУ «Об утверждении изменений к правилам определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет нацвалюты Украины», уточняется определение ряда признаков изношенных и поврежденных банкнот.

к ним, в частности, относятся поврежденные огнем, водой, различными жидкостями или химикатами и разрезанные или разорванные банкноты, которые сохранили целую часть, площадь которой не меньше 55% начальной, а также банкноты, составленные из двух смежных частей различных банкнот одного номинала и дизайна с одной из частей не менее 50% начальной площади, при условии, что общая площадь этих частей — не менее 98% начальной.

К ним также относят банкноты с загрязнениями, пятнами, надписями, оттисками штампов (кроме печатей о погашении) площадью не более 400 кв. мм и банкноты, которые в результате загрязнения имеют свечение под действием ультрафиолетовых лучей по всей плоскости (за исключением банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей), указывается в постановлении.

Кроме того, изношенными являются обработанные специальными химреактивами во время проведения оперативных мероприятий или следственных действий, а также ламинированные и разрезанные на три и более частей (включая склеенные) банкноты.

Речь также идет о разорванных на две части банкнотах, на которых нет серийного номера, и общая площадь этих частей не меньше, чем 55% начальной, банкнотах, поврежденных во время чрезвычайного режима и банкнотах, загрязненных химическими, радиоактивными или токсическими органическими веществами, которые при определенных условиях могут негативно влиять на здоровье человека.

Завершают перечень банкноты, которые из-за повреждения огнем, водой, различными жидкостями имеют свечение под действием ультрафиолетовых лучей, деструкцию и обугливание бумаги на отдельных участках, и площадь которых во время приема и обработки может стать меньше 55% начальной, либо, если в связи с этим создалась целостная группа поврежденных банкнот, которую невозможно разделить.

Постановление также распространяет на инкассаторские компании требования, которые ранее относились только к банкам, по изъятию и передаче сомнительных банкнот для исследований в НБУ, а также по изъятию и передаче банкнот, окрашенных специальным раствором из-за несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, правоохранителям.

Отметим, что до сих пор этим могли заниматься только уполномоченные банки.

В тему: 14 марта 2018 года Национальный банк Украины в соответствии с политикой оптимизации наличного обращения Украины презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, находящиеся в обращении".

Напомним: В 2017 году Национальный банк Украины утилизировал 749,2 миллиона изношенных банкнот на общую сумму в 48,4 миллиарда гривен.

Тэги: Национальный банк Украины, банк, экономика, утилизация, банкнота, новости Украины

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