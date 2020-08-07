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Священник УПЦ объяснил, что делать, когда не получаешь просимое в молитвах

Александра Кудрявцева
07.08.20 12:25
398
Священник УПЦ объяснил, что делать, когда не получаешь просимое в молитвах

Главное: Бог ведет нас к спасению разными путями и важно прислушаться и понять, к чему Он ведет человека, а не просто яростно требовать исполнения желаемого.

Детали: Необходимо довериться Господу, а не устанавливать с Ним некие «договорные отношения» по исполнению просьб.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал священник УПЦ Андрей Чиженко в своем комментарии порталу «Православная жизнь».

«Есть люди, которые приходят в храм просить у Бога чего-то. Например, исцеления от бесплодия, т. е. рождения ребенка. Или хорошего мужа (хорошую жену) и т. д. Они ходят в храм долго и упорно. Часто выстаивают многочасовые богослужения, исповедуются, причащаются Святых Христовых Таин. Но проходит время — однако по каким-то причинам Господь не исполняет их просьбу. И иногда такие люди разочаровываются в православной вере, перестают ходить в храм и даже становятся почти атеистами. Почему? Потому что они обижены на Бога. Господь не исполнил их просьбу, их страстное желание. Всё. Крах. Уныние, депрессия, ожесточение, гнев», — рассказал священник.

По его словам, гнев и ярость от рухнувших надежд происходит оттого, что человек ходил к Богу корыстно.

«Он не пытался соединиться с Ним, а пытался получить желаемое. Quid pro quo — религиозные отношения по принципу „услуга за услугу“. Я Тебе свечку, сорокоуст и т. д. — ты мне ребенка или мужа. Такой человек часто и усиленно ходит в храм, долго молится, но так же резко и порой надолго уходит из храма, потому что мечта не сбылась», — отметил священник Андрей Чиженко.

Он напомнил, что Бог ведет нас к спасению разными путями и важно прислушаться и понять «к чему Он тебя ведет, как Он тебя исцеляет», а не просто яростно требовать исполнения желаемого.

«Я не говорю о том, что мы не должны себе просить детей, мужа, здоровья и прочих благ. Должны. Нужно просить. Но все равно нам следует и понимать, что не это самое главное.

Главное — любить Бога, любить жертвенно и бескорыстно. И каждый день хотя бы на небесный микромиллиметр приближаться к Нему. Он сам нам об этом сказал великим евангельским словом-истиной: „Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам“ (Мф. 6:33)», — заключил священник.

В тему: В УПЦ рассказали, с чем связано почитание большого количества разных икон Богородицы.

Тэги: новости православия, УПЦ

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