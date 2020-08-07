В порту под Одессой хранится почти в 4 раза больше селитры, чем рвануло в Бейруте

Главное: В морском порту в городе Южный «(Одесская область) хранится 9,6 тысяч тонн аммиачной селитры. Впрочем, по словам портовиков, она не является взрывоопасной.

Детали: В потру Южный хранится 9,6 тысяч тонн аммиачной селитры. Это подтвердили в Администрации морских портов Украины. Об этом сообщает «Думская».

Однако, по данным портовиков, опасность представляет лишь перевалка селитры навалом.

«Аммиачная селитра расфасована в биг-беги. В таком случае она не является взрывоопасной, что гарантирует соблюдение всех технологических условий», — заявили в ведомстве.

В тему: Вечером 4 августа 2020 года в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва. Практически сразу стало известно о десятках погибших и тысячах пострадавших.

Как выяснилось позже, судно, которое могло стать причиной взрыва в столице Ливана, принадлежало гражданину России. Среди его экипажа были в том числе и украинцы.

5 августа стало известно, что в результате взрыва 300 тыс. человек остались без жилья. Общий ущерб составил до $5 млрд.

По предварительным расчетам, сила взрыва в порту Бейрута была эквивалентна детонации 1500 т тротила. В соцсетях опубликованы апокалиптичные фотографии места взрыва, снятые из космоса до и после него.

В Николаевском морском торговом порту с 2018 года хранилось 3,2 тонны аммиачной селитры. В самом порту утверждают, что в прошлом году ее вывезли.