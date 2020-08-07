Стало известно, во что обошлось бюджету превышение скорости нерадивыми водителями

Главное: За 2 месяца работы системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения водители уплатили 72,3 млн грн штрафов. Эти деньги были поровну распределены между бюджетом и МВД.

Детали: Поступления в государственный бюджет за два месяца с начала введения автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения составили 72,3 млн грн. Как сообщает Gazeta,ua со ссылкой на Министерство финансов Украины, в частности, за июнь водители заплатили 37,7 млн грн штрафов, а за июль — 34,6 млн грн.

В Минфине отметили, что средства, которые платят нарушители ПДД, зачисляются в общий фонд госбюджета и специального фонда госбюджета (содержание Министерства внутренних дел) поровну.

Напомним, что на сегодняшний день штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч составляет 255 грн, а более чем на 50 км/ч — 510 грн. Оплатить его можно в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу. При этом первые 10 дней действует скидка 50%.

В тему: 1 июня 2020 года в Киеве начала работать система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. За первые же 8 минут ее работы было зафиксировано 262 нарушения при том, что на данный момент она фиксирует лишь превышение скорости. Первым же официальным нарушителем оказалась женщина на автомобиле Audi Q7, ехавшая со скоростью 75 км/ч.

В итоге за первый день работы системы было выписано без малого 58 тыс. штрафов на сумму в почти 15 млн грн.