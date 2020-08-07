Эксперты оценили шансы Трампа и Байдена в ключевых штатах

Главное: Эксперты оценили шансы Дональда Трампа и Джо Байдена в разных штатах на грядущих президентских выборах. Стали известны расклады.

Детали: Специалисты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill продолжают оценивать шансы действующего президента США Дональда Трампа и лидера Демократической партии Джо Байдена на победу 3 ноября. Появились котировки на успех в ключевых штатах страны.

Букмекеры уверены, что на грядущих президентских выборах Джо Байден без проблем победит в Калифорнии, Делавэре, Мичигане, Колорадо, Миннесоте, Вашингтоне, Вирджинии, Орегоне, Неваде, Нью-Мексико и Южной Каролине.

Интересно, что демократа считают фаворитом даже в штате Техас.

Дональду Трампу, в свою очередь, букмекеры обещают непростую борьбу во всех без исключения штатах.

Ранее также мы писали, что на победу в президентской кампании Джо Байдена ствят 1,57 к 1, а на успех Дональда Трампа – 2,5 к 1.

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