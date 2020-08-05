Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Лига Европы: «Шахтер» громит «Вольфсбург» и выходит в четвертьфинал

Абелардо
05.08.20 21:53
377
Лига Европы: «Шахтер» громит «Вольфсбург» и выходит в четвертьфинал

Главное: Донецкий «Шахтер» сыграл ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга». «Горняки» не оставили соперникам ни единого шанса – уверенная победа 3:0.

Детали: Сегодня, 5 августа, состоялись ответные поединки 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», донецкий «Шахтер» в Киеве принимал немецкий «Вольфсбург».

Еще до карантина «горняки» обыграли немцев на выезде со счетом 2:1, потому подходили к этой встрече довольно спокойно. Даже несмотря на то, что гостям нужно было забивать как минимум дважды, инициативой владели хозяева поля.

Подопечные Луиша Каштру создали немало опасных моментов. Один лишь Жуниор Мораес мог забивать как минимум трижды. Опасно пробивал Матвиенко, Марлос попал в штангу, но мяч упорно не хотел залетать в ворота.

После перерыва игра не поменялась – игроки «Шахтера» продолжали ловить гостей на контратаках, но на 67-й минуте все едва не перевернулось с ног на голову. За фол последней надежды с поля был удален Хочолава и, казалось, что сейчас немцы побегут забивать. Но спустя всего две минуты составы уравнялись – за второй «горчичник» досрочно пошел отдыхать Брукс.

После этого игра успокоилась, немцы не особо что-то могли делать впереди, а «горняки» не сильно и хотели нагнетать обстановку, ведь их такое положение дел полностью устраивало.

И все же на 89-й минуте встречи счет был открыт. Соломон на фланге стянул на себя троих соперников, отпасовал на Додо, а тот прострелил в штрафную на Мораеса, который в касание расстрелял немецкого голкипера. А еще через минуту уже сам Соломон не оставил вратарю шансов, удвоив преимущество своей команды.

Казалось, все, но спустя еще одну минуту Мораес, обокрав защитника, вышел один на один, спокойно обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота. В итоге – уверенная победа «Шахтера» 3:0.

В тему: первый матч 1/8 финала между этими командами состоялся еще 12 марта. Тогда «Шахтер» на выезде выиграл у «Вольфсбурга» со счетом 2:1.

В 1/4 финала «Шахтер» сыграет с победителем пары «Базель» (Швейцария) - «Айнтрахт» (Германия).

Тэги: Киев, ФК Шахтер, футбол, Лига Европы, спорт, Вольфсбург

Комментарии

Статьи

05.08.20 21:51

Украина на дне: предварительные экономические итоги коронавирусного бардака

Автор: Александр Карпец

Интервью

31.07.20 11:17

Борис Таршис: Есть куча классного украинского рэпа и рока. А украинских Шаинских и Крылатовых — нет...

Автор: Мария Сидорчук

Колонка автора
05.08.20 12:21

Битва за Днепр. Остался ли у Зе-команды выбор?

Автор: Виктор Даль

Дайджест

Днепр серьезно болен: что происходит с крупнейшей рекой, дающей украинцам 2/3 питьевой воды
04.08.20 15:25

Днепр серьезно болен: что происходит с крупнейшей рекой, дающей украинцам 2/3 питьевой воды

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В аннексированном Россией Крыму охранник выгонял отдыхающих с пляжа нагайкой
В аннексированном Россией Крыму охранник выгонял отдыхающих с пляжа нагайкой
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Лига Европы: «Шахтер» громит «Вольфсбург» и выходит в четвертьфинал

Лига Европы: «Шахтер» громит «Вольфсбург» и выходит в четвертьфинал
05.08.20 21:53
375
Последние новости
05.08.20 21:53

Лига Европы: «Шахтер» громит «Вольфсбург» и выходит в четвертьфинал
05.08.20 20:58

Ученые выяснили, что динозавры тоже болели раком
05.08.20 19:04

В США умер создатель одного из самых популярных устройств в мире
05.08.20 19:00

Главные новости за 5 августа 2020 года
05.08.20 16:45

Появились неутешительные новости о здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк
05.08.20 16:41

В Одессе женщина выбросилась из окна 11 этажа и осталась жива
05.08.20 16:21

СМИ озадачились судьбой судна из Мариуполя, которое находилось в Бейруте в момент взрыва
Фото и Видео
В Одессе женщина выбросилась из окна 11 этажа и осталась жива
В Одессе женщина выбросилась из окна 11 этажа и осталась жива
В Одессе женщина выбросилась из окна 11 этажа и осталась жива
В Одессе женщина выбросилась из окна 11 этажа и осталась жива
Огромная надпись SOS на песке помогла спасти троих моряков на необитаемом острове
Огромная надпись SOS на песке помогла спасти троих моряков на необитаемом острове
Опубликовано видео пробного полета Starship
Опубликовано видео пробного полета Starship
Актер-убийца Михаил Ефремов не признал свою вину и сделал ряд скандальных заявлений в суде
Актер-убийца Михаил Ефремов не признал свою вину и сделал ряд скандальных заявлений в суде
В Кривом Роге ночью произошла полицейская погоня со стрельбой
В Кривом Роге ночью произошла полицейская погоня со стрельбой
Абсолютно голый мужчина гулял по правительственному кварталу в Киеве
Абсолютно голый мужчина гулял по правительственному кварталу в Киеве
Сегодня вечером к Земле подлетит гигантский астероид
Сегодня вечером к Земле подлетит гигантский астероид
Появилось видео, как китиха напала на туристов в Австралии
Появилось видео, как китиха напала на туристов в Австралии
Под Москвой разбился мотодельтаплан – погибли люди
Под Москвой разбился мотодельтаплан – погибли люди
Два мощных взрыва прогремели в Бейруте. Десятки погибших, тысячи раненых
Два мощных взрыва прогремели в Бейруте. Десятки погибших, тысячи раненых
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.