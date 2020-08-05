Лига Европы: «Шахтер» громит «Вольфсбург» и выходит в четвертьфинал

Главное: Донецкий «Шахтер» сыграл ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга». «Горняки» не оставили соперникам ни единого шанса – уверенная победа 3:0.

Детали: Сегодня, 5 августа, состоялись ответные поединки 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», донецкий «Шахтер» в Киеве принимал немецкий «Вольфсбург».

Еще до карантина «горняки» обыграли немцев на выезде со счетом 2:1, потому подходили к этой встрече довольно спокойно. Даже несмотря на то, что гостям нужно было забивать как минимум дважды, инициативой владели хозяева поля.

Подопечные Луиша Каштру создали немало опасных моментов. Один лишь Жуниор Мораес мог забивать как минимум трижды. Опасно пробивал Матвиенко, Марлос попал в штангу, но мяч упорно не хотел залетать в ворота.

После перерыва игра не поменялась – игроки «Шахтера» продолжали ловить гостей на контратаках, но на 67-й минуте все едва не перевернулось с ног на голову. За фол последней надежды с поля был удален Хочолава и, казалось, что сейчас немцы побегут забивать. Но спустя всего две минуты составы уравнялись – за второй «горчичник» досрочно пошел отдыхать Брукс.

После этого игра успокоилась, немцы не особо что-то могли делать впереди, а «горняки» не сильно и хотели нагнетать обстановку, ведь их такое положение дел полностью устраивало.

И все же на 89-й минуте встречи счет был открыт. Соломон на фланге стянул на себя троих соперников, отпасовал на Додо, а тот прострелил в штрафную на Мораеса, который в касание расстрелял немецкого голкипера. А еще через минуту уже сам Соломон не оставил вратарю шансов, удвоив преимущество своей команды.

Казалось, все, но спустя еще одну минуту Мораес, обокрав защитника, вышел один на один, спокойно обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота. В итоге – уверенная победа «Шахтера» 3:0.

В тему: первый матч 1/8 финала между этими командами состоялся еще 12 марта. Тогда «Шахтер» на выезде выиграл у «Вольфсбурга» со счетом 2:1.

В 1/4 финала «Шахтер» сыграет с победителем пары «Базель» (Швейцария) - «Айнтрахт» (Германия).