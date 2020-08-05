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Ученые выяснили, что динозавры тоже болели раком

Агата Кловская
05.08.20 20:58
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Ученые выяснили, что динозавры тоже болели раком

Главное: Динозавры болели раком. Канадские ученые привели свои доводы.

Детали: Исследователи из канадского университета McMaster и Королевского музея Онтарио сообщают, что динозавры болели онкологией. Как пишет издание Eurekalert, они нашли в малоберцовой кости жившего 76 миллионов лет назад центрозавра остеосаркому, тем самым впервые диагностировав злокачественную опухоль у животных той эры.

Эксперты сообщают: «До сих пор диагностировать подобную агрессивную форму рака у динозавров не удавалось, требовалась медицинская экспертиза и многоуровневый анализ».

Они говорят: «Здесь мы демонстрируем очевидные признаки рака костей на поздней стадии у рогатого динозавра, проживавшего 76 миллионов лет назад – впервые. Это очень волнительно».

Отмечается, что «кость, которую нашли в 1989 году в провинции Альберта, хранилась в музее Королевского Тиррелловского палеонтологического музея».

В публикации сказано: «Заметив ее в музее, ученые усомнились в изначально поставленном диагнозе, согласно которому, необычные наросты и повреждения – следы зажившего перелома. С помощью компьютерной томографии, анализа кости на клеточном уровне, трехмерной реконструкции и сравнения с тем, как рак костей протекает у человека, ученые доказали, что динозавр страдал от остеосаркомы».

Ученые поясняют: «Рак имел страшные последствия и делал динозавра уязвимым для грозных тираннозавров. Вероятно, жизнь в большом, обеспечивающем защиту стаде помогла этому травоядному динозавру прожить дольше. Скорее всего, динозавр скончался не от болезни, а вместе с другими членами стада в результате наводнения».

По словам исследователей, «установление связи между болезнями человека и болезнями прошлого поможет ученым лучше понять эволюцию и генетику различных заболеваний».

В тему: 29 января 2020 года мы писали о том, что ученые узнали о динозаврах кое-что внезапное.

Тэги: болезнь, ученые, мир, наука, рак, динозавры, онкология

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