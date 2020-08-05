Нефть в мире подорожала до мартовского «потолка»

Главное: Нефть продолжает дорожать. Появились новые котировки «черного золота».
Детали: Мировые цены на нефть продолжают ползти вверх. В среду, 5 августа, они достигли своего максимума с начала марта этого года,
Ранее мы писали, что причинами роста цен называют ухудшение мировой ситуации с коронавирусом, а также грядущее наращивание добычи странами ОПЕК+ на полтора миллиона баррелей в сутки, однако с осени ситуация должна измениться, считают аналитики.
Сегодня же на Токийской бирже октябрьские фьючерсы на североморскую смесь марки Brent подорожали на 1,46% до 45,08 доллара за баррель.
Также росли сентябрьские фьючерсы марки WTI, поднявшись в цене на 1,51% до 42,33 доллара за баррель.
Эксперты прогнозируют, что нефть будет дорожать весь август.
В тему: 4 августа 2020 года мы писали, что экономисты объяснили, почему в мире дешевеет нефть.