Нефть в мире подорожала до мартовского «потолка»

Главное: Нефть продолжает дорожать. Появились новые котировки «черного золота».

Детали: Мировые цены на нефть продолжают ползти вверх. В среду, 5 августа, они достигли своего максимума с начала марта этого года,

Ранее мы писали, что причинами роста цен называют ухудшение мировой ситуации с коронавирусом, а также грядущее наращивание добычи странами ОПЕК+ на полтора миллиона баррелей в сутки, однако с осени ситуация должна измениться, считают аналитики.

Сегодня же на Токийской бирже октябрьские фьючерсы на североморскую смесь марки Brent подорожали на 1,46% до 45,08 доллара за баррель.

Также росли сентябрьские фьючерсы марки WTI, поднявшись в цене на 1,51% до 42,33 доллара за баррель.

Эксперты прогнозируют, что нефть будет дорожать весь август.

В тему: 4 августа 2020 года мы писали, что экономисты объяснили, почему в мире дешевеет нефть.