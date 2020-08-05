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Пол Маккартни честно рассказал, почему распались The Beatles

Агата Кловская
05.08.20 13:29
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Пол Маккартни честно рассказал, почему распались The Beatles

Главные: Легендарный британский музыкант сэр Пол Маккартни сравнил группу The Beatles с семьей и этим объяснил ее распад.

Детали: Знаменитый рок-музыкант, бывший участник The Beatles сэр Пол Маккартни заявил, что группа распалась в результате «семейной ссоры». Как сообщает Lenta.ru, в интервью журналу GQ он подчеркнул, что расхожее мнение будто ко времени распада группы все ее участники ненавидели друг друга, ошибочно.

По его словам, коллектив был семьей, а в семьях иногда случаются ссоры: «Когда одни члены семьи хотят делать то, а другие — это».

Маккартни также объяснил, что подал в суд на бывших коллег исключительно, чтобы защитить песни The Beatles, ведь если бы он этого не сделал, то права на них остались бы у последнего менеджера группы Аллена Клейна.

The Beatles — британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году, в составе Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра. Большинство композиций The Beatles созданы в соавторстве Джоном Ленноном и Полом Маккартни. Начиная с 1963 года группа своим творчеством породила явление, именуемое «битломанией», и стала родоначальником так называемого «британского вторжения», завоевав популярность и первые места в чартах США. За это вся четверка была награждена орденами Британской империи.

The Beatles распались в 1970 году, на пике карьеры. О том, почему это произошло, до сих пор идут споры.

В тему: В июле 2020 года Пол Маккартни и Ринго Старр объявили о воссоединении, чтобы записать новый альбом.

Тэги: культура, Пол Маккартни, The Beatles

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