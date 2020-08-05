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Туристы жалуются на непривычный отдых в Турции

Агата Кловская
05.08.20 12:55
162
Туристы жалуются на непривычный отдых в Турции

Главное: Из-за роста числа заражений коронавирусом отдых в Турции значительно отличается от того, что было раньше. Туристы жалуются на отсутствие шведского стола, анимации, а также на очереди в столовой.

Детали: На турецких курортах резко возросло число заражений коронавирусом после открытия границ, теперь отдых выглядит совсем иначе. Как утверждают туристы, теперь им регулярно измеряют температуру, запрещают подходить к «шведскому столу» и отключают кондиционеры, сообщают «Вести».

Более того, тем, кто решил провести отпуск в Турции, также придется забыть об аниматорах, дискотеках и SPA в том виде, к которому все давно привыкли.

Теперь для того, чтобы позавтракать в отеле с комфортом, туристам приходится практически угадывать время и простаивать огромные очереди.

«Мы отдыхаем в Турции уже много лет, поэтому, безусловно, есть с чем сравнить — как было раньше и как стало после введения всех ограничений из-за коронавируса. Из-за перемен в плане „все включено“ и питания приемы пищи уже не такие комфортные, как раньше — еду накладывает персонал и, если отель заполнен, то возникают существенные очереди. Приходится постоять в ожидании отдельно», — рассказала одна из отдыхающих.

«Официанты в масках и перчатках за стойками раздают порции каждому по требованию. Пока еще непривычно, необычно и не очень удобно», — рассказала другая женщина.

Также туристы рассказывают, что разнообразие в питании в 2020 году существенно отличается от прошлых лет.

«Скорее всего, это связано с количеством отдыхающих — в нашем отеле и 100 человек нет. Раньше по вторникам всегда делали рыбный день и красиво выкладывали гору раков, тунца и плов с морепродуктами. Сейчас это отменили», — поделилась отдыхающая, приехавшая в Кемер.

Кроме этого туристы жалуются на отсутствие развлекательных программ.

«Только играем в дартс и слушаем живую музыку. Ни о каких шоу-программах речи не идет», — резюмировала собеседница.

В тему: Люди в возрасте 15-25 года стали чаще болеть коронавирусом.

Тэги: общество, мир, Турция, отдых, туристы, коронавирус

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