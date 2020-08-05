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Элитный секонд-хэнд: ношенные кроссовки Майкла Джордана продали почти за 380 тыс. долларов

Агата Кловская
05.08.20 10:42
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Элитный секонд-хэнд: ношенные кроссовки Майкла Джордана продали почти за 380 тыс. долларов

Главное: Личные кроссовки легендарного баскетболиста Майкла Джордана продали на аукционе за без малого $380 тыс.

Детали: Поношенные и подписанные кроссовки Air Jordan 1, принадлежавшие в 1986 году легендарному баскетболисту Майклу Джордану, продали на известном аукционе Gotta Have Rock & Roll. Как сообщает LB.ua, при минимальной ставке 100 тыс. долларов лот ушел с молотка за $379757.

В том сезоне Джордан сломал левую ногу в третьей игре. И чтобы ускорить реабилитацию спортсмена после травмы, компания Nike создала ограниченное количество специально модифицированных оригинальных кроссовок с ремнями для дополнительной фиксации ступни. При этом в открытую продажу они не поступали.

В итоге именно эти кроссовки были на баскетболисте 29 марта 1986 года в поединке Chicago Bulls против New York Knicks, когда он умудрился набрать 24 очка за 23 минуты, приведя свою команду к долгожданной победе.

Отметим, что эти кроссовки уникальны еще и тем, что они разного размера: левый – 13, а правый – 13,5.

Майкл Джордан – американский баскетболист, бывший игрок NBA, игравший на позиции атакующего защитника. Сыграл важную роль в популяризации баскетбола и NBA во всем мире в 1980-х и 1990-х гг. За феноменальную прыгучесть получил прозвища «Воздушный Джордан» (англ. Air Jordan) и «Его Воздушество». Считается одним из лучших защитников в истории баскетбола.

В 1984 году он заключил рекламный контракт с фирмой Nike, которая специально для Майкла разработала кроссовки Air Jordan. Проект оказался настолько успешным, что впоследствии Air Jordan стали самостоятельным брендом.

Джордан стал первым спортсменом-миллиардером и по рейтингу Forbes является самым высокооплачиваемым спортсменом за всю историю.

В тему: 18 октября 2008 года на британском аукционе были проданы вещи, принадлежавшие последней выжившей пассажирки корабля «Титаник» Миллвины Дин. За чемодан с одеждой, выданной Дин в Нью-Йорке после крушения лайнера, уведомление о компенсации пережившим кораблекрушение, принадлежащее ее матери, а также несколько редких изображений корабля заплатили 30 тысяч фунтов стерлингов.

В конце 2011 года на аукционный дом Lyon&Turnbull в Эдинбурге продал шелковые панталоны королевы Виктории за 9735 фунтов стерлингов.

Тогда же на аукционе в Бристоле был продан комплект постельного белья со свастиками, принадлежавший Альдольфу Гитлеру. Простыня и наволочка были проданы за 2000 фунтов.

Тэги: мир, аукцион, продажа, кроссовки, Майкл Джордан

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