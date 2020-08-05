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Веселый банкет в одном из ресторанов Одессы закончился массовой госпитализацией

Агата Кловская
05.08.20 09:20
884
Веселый банкет в одном из ресторанов Одессы закончился массовой госпитализацией

Главное: После банкета в одном из ресторанов Одессы с отравлением госпитализировали шестерых человек. Позже всем поставили диагноз «сальмонеллез».

Детали: В Одессе произошло ЧП. В конце июля в одном из местных ресторанов был банкет, после которого сразу шесть человек обратились за медицинской помощью. Всем поставили диагноз «сальмонеллез». Об этом сообщил заместитель главного санитарного врача Одесской области Сергей Дементьев, сообщает «Думская».

По информации облуправления Госпродпотребслужбы, 29 июля люди были на банкете в одном из ресторанов города, а уже на следующий день у них поднялась температура, появились боли в животе, началась рвота и диарея.

«Проверка ресторана установила множество нарушений. Мясо, морепродукты и яйца хранили без надлежаще маркировки, а продукты лежали на складе без соблюдения температурного режима. Грязное оборудование и инвентарь ресторана располагался в захламленных помещениях, а посуда находилась на деревянных поверхностях, что запрещено нормами», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ресторан временно закрыли на проверку, а продукты изъяли. Название заведения пока не называют.

В тему: В начале июля нынешнего года на Запорожье база отдыха «Днепровские зори» в Кирилловке закрылась после массового отравления отдыхающих.

Тэги: отравление, общество, Одесса, здоровье, ресторан, сальмонеллез, новости Украины, банкет

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