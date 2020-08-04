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Стало известно, что стало причиной резкого похолодания, от которого вымерли мамонты

Агата Кловская
04.08.20 13:09
1283
Стало известно, что стало причиной резкого похолодания, от которого вымерли мамонты

Главное: По последним данным, причиной вымирания мамонтов на Земле стало глобальное похолодание. Как считают ученые, в результате извержения вулканов 13 тыс. лет назад температура на нашей планете снизилась на 3 градуса по Цельсию.

Детали: Похолодание, из-за которого вымерли мамонты, было вызвано извержением вулканов. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на американских ученых, которые изучили вулканические отложения, обнаруженные в пещере Холла, расположенной в холмистой местности Техаса, после серии масштабных извержений вулканов в атмосферу была поднята аэрозольная взвесь, которая препятствовала проникновению солнечных лучей. В итоге в течение пяти лет на планете произошло глобальное похолодание климата.

Древние породы, обнаруженные в пещере, которая была найдена в 2017 году, имеют возраст около 20 тыс. лет. Среди них были найдены такие элементы, как иридий, рутений, палладий, платина и рений. Подобное соотношение элементов более свойственно продуктам вулканического извержения, чем космическим объектам. При этом глобальное похолодание было вызвано не только извержениями вулканов. Ученые обратили внимание на то, что в этот период также наблюдались понижение температуры океана и увеличение снежного покрова.

Отметим, что ранее ученые связывали тайну гибели мамонтов с крупным метеоритом, который ударился о Землю приблизительно 13 тыс. лет назад. Считалось, что из-за столкновения температура на планете понизилась примерно на 3 градуса по Цельсию. Кроме мамонтов в результате природной катастрофы погибли некоторые виды лошадей и верблюдов, ранее распространенные в Северной Америке.

14 тыс.лет назад мамонты, заселявшие большую часть Европы, мигрировали в Сибирь, где около 4 тыс. лет назад вымерли окончательно. Причины их вымирания до сих пор не были достоверно установлены и стали поводом для многочисленных научных споров. Некоторые ученые утверждали, что вымирание мамонтов стало в конечном счете последствием изменения земного климата, а другие возражали, относя вымирание мамонтов на счет либо расширявшегося присутствия на Земле человека, либо удара метеорита.

В тему: Летом 2010 года ученые из Дарэмского университета пришли к выводу, что мамонты вымерли от бескормицы, вызванной сокращением пастбищ с травой, пригодной для употребления.

В мае 2015 года американские генетики сообщили о том, что им удалось вставить 14 генов вымерших мамонтов в ДНК слона. Таким образом, они рассчитывали воскресить доисторических животных.

Весной 2020 года ученые обнаружили место, где было зафиксировано прямое воздействие фрагментов кометы на человеческое поселение. По мнению исследователей, из-за кометной катастрофы вымерли многие крупные животные (мамонты и верблюды), а также это событие могло привести к исчезновению североамериканской культуры Кловис.

Тэги: похолодание, археология, Земля, наука, мамонт, вымирание, исследование, комета

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